5 ملاحظات لتقرير "المركزي للمحاسبات" على شركة غاز مصر

كتب هانى الحوتى

نشرت شركة غاز مصر ، تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات ، للفحص المحدود لقائمة المركز المالي للشركة في 31 مارس عام 2022 بإجمالي أصول بلغت 10.3 مليار جنيه، وكذا قائمة الدخل عن الفترة المنتهية في ذات التاريخ بصافي ربح بلغ نحو 75.888 مليون جنيه، وكذا قوائم الدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغير في حقوق الملكية عن الثلاثة أشهر المنتهية في ذات التاريخ، وحدد الجهاز أبرز 5 ملاحظات على تقرير الشركة وهي:

1- قامت شركة غاز مصر بتقييم استثماراتها في شركة يونيون جاس (بو جي سي) ضمن استثمارات مالية في شركات شقيقية في 31 مارس عام 2022، بطريقة حقوق الملكية على أساس القوائم المالية لتلك الشركة في 31 ديسمبر عام 2020، وكان يتعين إجراء المعالجة في القوائم المالية على أساس قوائم الشركة في 31 ديسمبر عام 2021 وأثر ذلك على القوائم المالية للشركة في 31 مارس عام 2022، ويتعين إجراء التصويب اللازم وما يترتب على ذلك من آثار.

2- تضمنت الأرصدة المدينة الأخرى في 31 مارس عام 2022 نحو 140.646 مليون جنيه قيمة الاعتمادات المستندية المفتوحة لشراء خامات صحتها حساب المخزون، ويتعين إجراء التصويب اللازم وما يترتب على ذلك من آثار.

3- تضمنت الأرصدة المدينة نحو 1.682 مليون جنيه رصيد مدين لدى شركة آفاق الاتحاد للغاز والتبريد بالسعودية والتي تم عمل اضمحلال لكامل قيمة الاستثمار فيها، ويتعين عمل اضمحلال بكامل قيمة المديونية وما يترتب على ذلك من آثار.

4- بلغت الأرصدة المدينة الأخرى لدى مصلحة الضرائب في 31 مارس عام 2022 نحو 193.8 مليون جنيه، لم يتم تطبيق معيار المحاسبة المصري رقم 47 والمتعلق بالأدوات المالية وحساب الخسائر الائتمانية المتوقعة عنها، ويتعين الالتزام بما جاء بمعيار المحاسبة المصري رقم 47، وما يترتب على ذلك من آثار.

5- تضمن حساب أطراف ذوي علاقة أرصدة مدينة والمدينون والأرصدة المدينة الأخرى في 31 مارس عام 2022 مبلغ نحو 737 مليون جنيه قيمة أعمال تحت التسليم تخص بعض العملاء تم تسجيلها كإيرادات نتيجة حصر داخلي بالشركة لأعمال ثم تنفيذها ولم يتم إعداد مستخلصات معتمدة من العملاء بشأنها منذ أكثر من عام بنحو 102 مليون جنيه، ويتعين بحث تلك المبالغ وسرعة اعتمادها من العملاء.