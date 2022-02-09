غاز مصر: حادث اختناق شبرا الخيمة سببه غلق الهواية والسخان غير صالح للاستخدام

كتبت -مروة الغول

أعلنت شركة غاز مصر احدى شركات قطاع البترول، عن تلقى غرفة الطوارئ بلاغ طوارئ يوم الأربعاء الموافق 9 فبراير 2022 وتم التعامل مع البلاغ على النحو التالي:

في تمام الساعه 10.45 تلقت غرفة طوارئ الشركة بمدينة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية بلاغا عن طريق الدفاع المدني وقسم أول وقسم ثانى شبرا الخيمة بوجود 4 حالات اختناق بشقة في العقار رقم 8 شـارع هـلال أرض المحلاوى وعلى الفور تم تكليف فريق الطوارئ بالمنطقة.

في تمام الساعة 10.55 وصل فريق الطوارئ وتم إجراء المعاينة المبدئية للأعمال والتي تبين من خلالها وجود سخان 5 لتر بالمطبخ ( غير صالح للاستخدام ) حيث إنه بدون غطـاء ووجـود تلفيـات بمعظـم أجـزاء السخان وتأكل بالسربنتينة.

قام العميل بكبس الهواية بمساواة الحائط مما يمنع تجديد الهواء بالمكان .

وبمراجعة البيانات المسجلة لدى الشركة والتي تخص الشقة تبين ما يلى :

الشقة محل البلاغ تحمل رقم کودی 4-15-52-42 تم تنفيذ الأعمال بالشقة والانتهاء منها خلال عام 2009 السخان المثبت بالسجلات الذي تم تنفيذ الأعمال له ماركة أوليمبيك في حين أن السخان الموجود ماركة يونيفرسال مما يعني أن العميل قام باستبدال السخان بمعرفته وليس عن طريق الشركة.