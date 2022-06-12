غرفة الحبوب: انخفاض سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة فى الأسواق إلى 10,5جنيه للكيلو

كتب إسلام سعيد

أعلن الدكتور رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، انخفاض سعر الأرز في الأسواق، حيث تراجع سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة من 10 آلاف جنيه الى 7,500 ألف جنيه، والأرز الشعير عريض الحبة من 10 آلاف و500 جنيه للطن إلى 7,700 ألف حتي 7,800 ألف جنيه، وذلك نتيجة توافر الأرز بكميات كبيرة في الأسواق، كما تراجع سعر الأرز الأبيض رفيع الحبة الي 10,5جنيه للكيلو بدلا من 13 جنيه، وسعر الأرز الأبيض عريض الحبة إلى 11 جنيها لـ 12 جنيها بدلا من 14 جنيها وذلك لاحجام المستهلك عن شراء الارز بهذه الاسعار المغالي فيها.

وأكد "شحاته" على توافر الأرز في الأسواق وبكميات كبيرة في ظل حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين على توفير السلع الغذائية طوال الوقت، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية باستمرار وجود مخزون استراتيجي من كافة المنتجات ،كذلك لجوء الوزارة الى استيراد 50 ألف طن أرز من الخارج لكسر شوكة الاحتكار ،أدى الى تراجع الأسعار في الأسواق ،لافتا الى أن الأرز الموجود في البلاد يكفى احتياجات المواطنين لفترات طويلة، علاوة على أن حصاد المحصول في الموسم الجديد سيبدأ اعتبارا من شهر أغسطس المقبل مما سيعزز المخزون الاستراتيجي لفترات طويلة .

وأشار "شحاتة" إلى أن السوق المحلي لم يشهد حدوث أي أزمات في نقص السلع خلال جائحة كورونا نتيجة نجاح وزارة التموين في توفير كافة السلع الغذائية وتأمين مخزون استراتيجى طوال الوقت، وذلك في الوقت الذي شهدت فيه كبرى الدول نقص بالسلع الغذائية، مما يؤكد أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية نجحت في تأمين مخزون استراتيجي من كافة السلع الأساسية.