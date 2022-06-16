حياة كريمة.. فحص وعلاج 1616 حالة وصرف الدواء مجانا ومحو أمية 18 مواطنا بالمحلة

الغربية عادل ضرة

انطلقت اليوم من جامعة طنطا قافلة طبية كبرى إلى قرية كفر العبايدة مركز المحلة الكبري بمحافظة الغربية لفحص وعلاج المرضى وصرف الدواء بالمجان، بالتعاون مع اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء.

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة تحرص دائماً على دعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " وتقديم الرعاية الطبية إلى الأسر الأولى بالرعاية عملا بشعار الجامعة " قافلة كل يوم "، في إطار احتفالات الجامعة باليوبيل الذهبى.

من جانبه، أشار الدكتور حمدي شعبان، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة الطبية شهدت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج بالمجان لـ 1616 مواطناً بالمجان من أهالي القرية فضلا عن على اجراء اختبار فورى لمحو الأمية لعدد 18 مواطنا.

وأكدت الدكتور زينب سامى منسق مبادرة "حياة كريمة " بالغربية خلال مشاركتها بالقافلة أن مبادرة "حياة كريمة " تستهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، مشيرةً إلى أن المبادرة تنفرد بتنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم والمساهمة فى دعم رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، كما تساهم فى تنفيذ استراتيجية الرئيس السيسى لبناء الإنسان المصري، ووجهت منسق عام" حياة كريمة " بالغربية الشكر إلى رئيس جامعة طنطا على زيادة عدد القوافل الطبية بشكل كبير خلال 2022 لخدمة المرضى.

وأوضح الدكتور محمد الشبينى وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة أنه تم تحويل 92 حالة من المرضى لاستكمال العلاج بمستشفيات الجامعة بطنطا.

وشارك في القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أكرم نوير وكيل كلية التربية النوعية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عادل هلال وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازي مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.