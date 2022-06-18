وزير الإسكان يكشف تفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها داخل مدينة العبور

كتب أحمد حسن

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تقدم أعمال تنفيذ مشروع المستشفى بالحي الثالث، بالقرب من خط (١٠)، بمدينة العبور، والتي ستخدم سكان المدينة والمدن المجاورة لها، بطاقة استيعابية سعة 220 سريرا.

وأكد الوزير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تهتم خلال إنشاء مجتمعاتها العمرانية بتوفير السكن اللائق، الذى يناسب مختلف شرائح الدخل، وكذا الخدمات المتنوعة، حيث تتولى تنفيذ المبانى الخدمية، وتسلمها للوزارات والجهات المعنية لتشغيلها، ليستفيد بها السكان.

وأوضح المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، أنه جارٍ توريد وتركيب مكونات التكييفات ولوحات الكهرباء واستكمال أعمال الأسوار والتشطيبات الداخلية والخارجية للمستشفى، وستستكمل باقي الأعمال تباعاً.

وفي ذات السياق، قال رئيس جهاز مدينة العبور، إنه جارٍ استكمال أعمال تنفيذ مشروع "تدعيم الصرف " بشارع الشعراوي بخط طول 2 كم وبأقطار من ٨٠٠ مم : ٩٠٠ مم، ضمن تطوير منظومة الصرف الصحي بالمدينة، حيث يتم تنفيذ المشروع لفصل صرف الحي الثاني عن صرف حي الشباب والإسكان العائلي.

وأوضح، أنه جاري تركيب الجزء المتبقي بمشروع تخفيض المنسوب بشارع الشعراوي بطول ٣٠٠م، وسيتم الانتهاء قريباً من المشروع بالكامل وتشغيله والاستفادة منه الاستفادة القصوي، لاستيعاب كميات الصرف ومياه الأمطار الزائدة، موجهاً بسرعة الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها لتدعيم شبكات الصرف بالمدينة.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه جارٍ استكمال أعمال تطوير ورفع كفاءة وتجميل ميدان المهندس/علاء عبد العزيز - ميدان " دار مصر سابقا "، واستكمال أعمال تجميل الممرات والمشَّايات بالرسومات الديكورية لزيادة المظهر الجمالي للميدان.