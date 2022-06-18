هل يسرع مرض السكرى 2 من أعراض شيخوخة الدماغ؟

كتب - حسام الشقويرى

يرتبط مرض السكري من النوع 2 بمشاكل الذاكرة والتفكير، وتشير دراسة جديدة إلى أن المرض يجعل الدماغ يشيخ أسرع، بالنظر إلى بيانات من 20.000 من البالغين في منتصف العمر وكبار السن ، وجد الباحثون - بما يتفق مع الدراسات السابقة - أن الأشخاص المصابين بالنوع الثاني من داء السكري عمومًا كانوا أسوأ في اختبارات الذاكرة ومهارات التفكير مقارنةً بالأشخاص غير المصابين بالسكري حسبما نشر موقع webmd

علاوة على ذلك ، كشفت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي عن اختلافات في مناطق الدماغ ذات الصلة بهذه المهارات: يعاني مرضى السكري من انكماش أكبر في الأنسجة - أقرب إلى تسارع بنسبة 26٪ في شيخوخة الدماغ الطبيعية.

ومن المعروف أن أنسجة المخ تتقلص تدريجياً مع تقدمنا ​​في العمر ، مع ذبول مناطق معينة بشكل أسرع من غيرها.

قالت كبيرة الباحثين ليليان موجيكا بارودي إن النتائج الجديدة تظهر أن مرضى السكري يعانون من ضمور في نفس مناطق الدماغ مثل الأشخاص الآخرين في سنهم. لكن تأثير الشيخوخة يحدث بشكل أسرع.

قالت موخيكا بارودي ، الأستاذة في كلية الطب بجامعة ستوني بروك في نيويورك: "الأمر أشبه بخسارة 10 سنوات".

النتائج - التي نشرت في 24 مايو في المجلة الطبية eLife - تضيف إلى مجموعة من الأبحاث حول مرض السكري وصحة الدماغ . يتضمن ذلك العديد من الدراسات التي تربط مرض السكري بانخفاض أسرع في الحدة العقلية أثناء التقدم في السن ، وزيادة خطر الإصابة بالخرف.

في مرض السكري من النوع 2 ، لا يستطيع الجسم استخدام هرمون الأنسولين بشكل صحيح ، والذي يسمح لخلايا الجسم باستهلاك الجلوكوز (السكر) للحصول على الطاقة. نتيجة لذلك ، تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بشكل مزمن - مما قد يؤدي إلى تلف الأوعية الدموية والأعصاب في جميع أنحاء الجسم. يتعرض الأشخاص المصابون بهذا المرض لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مثل أمراض القلب وأمراض الكلى والسكتة الدماغية .

لكن العلاقة بين داء السكري والسكري تتجاوز ذلك ، وفقًا لموجيكا بارودي. وقالت إن الدماغ "مستهلك ضخم" للجلوكوز ، وإذا لم تستطع خلايا الدماغ (الخلايا العصبية) استخدام الأنسولين ، فإنها في ورطة.

وقالت موخيكا بارودي: "إذا جوعنا خلية عصبية ، فإنها ستصاب بالضمور". إنها تشتبه في أن تجويع الخلايا العصبية ، وليس تلف الأوعية الدموية ، هو القوة الرئيسية التي تدفع شيخوخة الدماغ بشكل أسرع.

تستند النتائج إلى ما يزيد قليلاً عن 20000 بالغ ، تتراوح أعمارهم بين 50 و 80 عامًا ، والذين كانوا جزءًا من مشروع بحثي مستمر يسمى UK Biobank. لقد أجروا اختبارات قياسية للقدرات المعرفية مثل الذاكرة وسرعة معالجة المعلومات والوظيفة التنفيذية - المهارات ، مثل التخطيط والتنظيم ، التي نستخدمها لإنجاز المهام اليومية.

خضعت مجموعة أصغر أيضًا لفحوصات التصوير بالرنين المغناطيسي للدماغ.

في المتوسط ​​، وجدت الدراسة أن الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 2 سجلوا درجات أقل في الاختبارات المعرفية ، مقارنة بالأشخاص غير المصابين بالسكري من نفس العمر والجنس والمستوى التعليمي. كانت نتائج وظائفهم التنفيذية أقل بنسبة 13٪ ، وكان أداء سرعة معالجتهم أقل بنسبة 7٪ تقريبًا.