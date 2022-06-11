دراسة: سوء التغذية قد يؤدى للإصابة بمرض السكرى

كتبت فاطمة خليل

كشفت دراسة جديدة عن أن سوء التغذية يمكن أن يؤدى إلى الإصابة بمرض السكري ، ما يؤثر على ملايين الأشخاص في جميع أنحاء العالم، بحسب ما ذكر موقع "health".

وأوضحت الدراسة، أن أحد أشكال مرض السكري الناجم عن سوء التغذية يختلف اختلافًا كبيرًا عن النوع الأول أو النوع الثاني من مرض السكري، ويجب اعتباره شكلاً مميزًا من المرض.

قد تكون النتائج حاسمة في تطوير علاجات فعالة لمرض السكري المرتبط بسوء التغذية، وهو أمر يؤثر على عشرات الملايين من الأشخاص في آسيا ودول إفريقيا جنوب الصحراء.

وقال الباحثون أن المرضى الذين يعانون من هذا النوع من مرض السكري هم في الغالب من الذين يعانون من النحافة، والفقراء من المراهقين والشباب الذين نادرًا ما يعيشون أكثر من عام بعد التشخيص.

عادة لا تساعد حقن الأنسولين، بل يمكن أن تسبب الوفاة بسبب انخفاض نسبة السكر في الدم.



وتم التعرف على المرض لأول مرة منذ ما يقرب من 70 عامًا، لكن العلاج غير واضح بسبب نقص البحث في الحالة.

قالت مؤلفة الدراسة الدكتورة ميريديث هوكينز، المدير المؤسس لـ Global معهد السكري في كلية ألبرت أينشتاين للطب في مدينة نيويورك: "يقرأ الأطباء في تلك البلدان المجلات الطبية الغربية، لذا فهم لا يتعلمون شيئًا عن مرض السكري المرتبط بسوء التغذية ولا يشتبهون به في مرضاهم".

وأضافت "نأمل أن تؤدي النتائج التي توصلنا إليها إلى زيادة الوعي بهذا المرض ، وهو أمر مدمر للغاية لكثير من الناس، وأن تمهد الطريق لاستراتيجيات علاج فعالة."

في هذه الدراسة الشاملة الأولى للأشخاص المصابين بالمرض، أجرت هوكينز وزملاؤها اختبارات التمثيل الغذائي على 20 رجلاً في الهند، تتراوح أعمارهم بين 19 و45 عامًا، من المحتمل أن يكونوا مصابين بمرض السكري المرتبط بسوء التغذية ، بالإضافة إلى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع 1 والنوع 2 والأشخاص غير المصابين به.



خلص الباحثون إلى أن مرض السكري المرتبط بسوء التغذية يختلف اختلافًا كبيرًا في التمثيل الغذائي عن مرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني ، ويجب اعتباره نوعًا مميزًا من مرض السكري.

وبحسب الدراسة، التي نُشرت في مجلة Diabetes Care، فإن مرض السكري يصيب 1 من كل 10 بالغين في جميع أنحاء العالم، ويعيش ثلاثة أرباعهم (400 مليون) في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل.



وقالت: "في تلك البلدان التي تمت دراستها ، يبلغ معدل انتشار مرض السكري المرتبط بسوء التغذية بين مرضى السكري حوالي 20٪، ما يعني أن حوالي 80 مليون شخص قد يتأثرون في جميع أنحاء العالم".