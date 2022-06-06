ماذا تعرف عن مرض فقدان الشهية الرياضى؟

كتب - حسام الشقويرى

قد يكون من الصعب اكتشاف مرض فقدان الشهية الرياضي لأن التمرين هو جزء طبيعي من حياة العديد من الرياضيين، وقد لا يدركون أن فرط ممارسة الرياضة قد يتحول لاضطراب أو مرض مثل: فقدان الشهية الرياضى، فى هذا التقرير نتعرف على أعراض فقدان الشهية الرياضى، حسبما نشر موقع mayoclinic.

أعراض فقدان الشهية الرياضى



-التعب

-مستويات طاقة منخفضة

-سلوك عصبي

-إصابات متكررة

-مشاكل التركيز

غالبًا ما يحتاج الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الرياضي إلى مزيد من وقت التعافي بين التدريبات وقد يشعرون بالذنب أو الغضب أو القلق عندما يفوتون جلسة التمرين عندما يتم إخبارهم بأنهم يمارسون الرياضة كثيرًا ، فقد يتفاعلون بطريقة دفاعية،

ما هي أسباب مرض فقدان الشهية الرياضي؟



أسباب مرض فقدان الشهية الرياضي غير واضحة بشكل عام ، يكون الأشخاص أكثر عرضة للإصابة باضطراب الأكل إذا مروا بالأشياء التالية:

-انتقادات لعاداتهم الغذائية أو وزنهم

تاريخ عائلي من اضطرابات الأكل أو إدمان الكحول أو تعاطي المخدرات

تدني احترام الذات أو سلوكيات تسعى إلى الكمال

القلق من أن تكون نحيفًا أو لائقًا

العنف الجنسي

بشكل عام ، تعاني النساء من فقدان الشهية الرياضي أكثر من الذكور ، ولكن يمكن للأشخاص من أي جنس أن يصابوا بفقدان الشهية الرياضي. طلاب الجامعات الجدد معرضون بشكل خاص لخطر الإصابة باضطراب الأكل أو عدم الرضا عن شكل أجسامهم.

كما هو الحال مع العديد من اضطرابات الأكل الأخرى ، قد يعاني الأشخاص المصابون بفقدان الشهية الرياضي من إحساس مشوه بصورة الجسم وخوف شديد من زيادة الوزن. يمكن أن يصبح هذا أسوأ إذا شاركوا في الرياضات التي تتطلب وزنًا منتظمًا مثل الملاكمة ، أو الرياضات التي تتضمن زيًا ضيقًا مثل الجمباز والغوص والرقص والسباحة.

ما هي المخاطر الصحية لفقدان الشهية الرياضي؟



يمكن أن تكون مخاطر فقدان الشهية لدى الرياضيين خطيرة إذا تُركت الحالة دون علاج. يتسبب اضطراب الأكل في مجموعة من المشكلات الصحية طويلة المدى ، بما في ذلك:

تلف العظام

فترات غير منتظمة

التهاب المفاصل

ضعف المناعة

هشاشة العظام

ما هي علاجات فقدان الشهية الرياضي؟



غالبًا ما ينطوي فقدان الشهية الرياضي على نهج متعدد الجوانب ، يشمل الصحة العقلية واللياقة البدنية والتغذية للشخص.

عندما تزور طبيبك ، فسوف يحيلك إلى فريق من المهنيين المتخصصين في اضطرابات الأكل. يمكن أن يشمل هذا الفريق:

سيساعدك أخصائي الصحة العقلية ( طبيب نفسي) في التعرف على الأفكار السلبية وأنماط المعتقدات التي تؤدي إلى عادات غذائية غير صحية وتحديها. قد يُطلب منك الاحتفاظ بدفتر يوميات طعام حتى تتمكن من تحديد وتتبع المحفزات. يمكن أن يستمر العلاج من أي مكان ما بين بضعة أشهر إلى بضع سنوات.

قد توصف لك أيضًا مضادات الاكتئاب لتكملة علاجك النفسي. لا يمكن للدواء نفسه أن يعالج اضطراب الأكل ، لكنه قد يساعد في تقليل مشاعر القلق والاكتئاب التي تأتي غالبًا مع اضطراب الأكل.

سيساعدك اختصاصي التغذية في تثقيفك بشأن التغذية الصحية وتخطيط الوجبات. يساعدك العلاج الغذائي على تطوير خطة مخصصة لتحقيق عادات الأكل الصحية والحفاظ عليها. سيتحدث معك اختصاصي تغذية حول كيفية تأثير التغذية على جسمك ، ويساعدك على التخطيط لوجبات صحية مسبقًا ، ويشجعك على تناول ثلاث وجبات يوميًا مع وجبات خفيفة منتظمة.

يعد الدعم من شريكك وعائلتك وأصدقائك أمرًا بالغ الأهمية أيضًا في عملية التعافي.