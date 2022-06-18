هدوء وجمال ونظافة.. العريش أنظف شاطئ مجانى فى مصر على ساحل البحر المتوسط

شمال سيناء - محمد حسين

نقل تليفزيون اليوم السابع من على ساحل محافظة شمال سيناء الشمالى ، مشاهد لشاطئ العريش صباحا وتميزه بنظافة الرمال وهدوء على الشاطئ كل صباح يتجدد .

ويتميز شاطئ العريش بشمال سيناء ، انه من احد انظف الشواطئ الطبيعية على ساحل البحر المتوسط ، ويمتد لحوالى 10 كيلو مترات ، ويقسم لمناطق تبدأ من الغرب بالمساعيد وظلال النخيل ، مرورا بمناطق وسط المدينة حيث شاطئ الايوبى وغرناطة وصولا لشاطئ حى ابو الصقل ثم شاطئ الريسة .

ويعد شاطئ العريش على امتداده متاح الدخول بالمجان ويقضى اهالى المدينة وزوارها الصيف على الشاطئ الذى يبدأ يومه صباحا بالهدوء ومع ساعات العصر يكثر عدد المترددين على الشاطئ حتى منتصف الليل .



