هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "التعبئة والتغليف" و"الطاقة"

كتب هانى الحوتى

تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.8%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، وهبطت قطاعات البنوك، والموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة، بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.4%، 2%، على التوالي.

كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، 0.3%، على التوالي.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9866.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2738.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.84% ليغلق عند مستوى 12171.41 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788.60 نقطة.

وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 657.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.3 مليار جنيه إلى 377.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.5 مليار جنيه إلى 116.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.7%.