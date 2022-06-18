اليوم السابع
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هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "التعبئة والتغليف" و"الطاقة"

السبت، 18 يونيو 2022 01:00 ص
هبوط قطاعات البورصة خلال تعاملات الأسبوع باستثناء "التعبئة والتغليف" و"الطاقة" البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تراجعت مؤشرات قطاعات البورصة المصرية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، على رأسها الخدمات التعليمية بنسبة 4.3%، أعقبه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 3.8%، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 3.3%، ثم قطاع خدمات النقل والشحن بنسبة 3.1%، وهبطت قطاعات البنوك، والموارد الأساسية، والاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات، والمنسوجات والسلع المعمرة، بنسبة 2.8%، 2.6%، 2.4%، 2%، على التوالي.
 
كما تراجع قطاع التجارة والموزعون بنسبة 1.9%، أعقبه قطاع السياحة والترفيه بنسبة 1.6%، يليه قطاع الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات بنسبة 1.5%، ثم قطاعي الأغذية والمشروبات والتبغ، والعقارات، بنسبة 1.4%، 1.2%، على التوالي، ثم قطاع مواد البناء بنسبة 0.9%، وأخيرًا قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية بنسبة 0.01%، فيما ارتفع قطاعي الورق ومواد التعبئة والتغليف، الطاقة والخدمات المساندة بنسبة 0.6%، 0.3%، على التوالي.
 
وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" قد تراجع بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 9866.75 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.87% ليغلق عند مستوى 1854.18 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.79% ليغلق عند مستوى 2738.58 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" انخفاضًا بنحو 0.84% ليغلق عند مستوى 12171.41 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليغلق عند مستوى 3788.60 نقطة.
 
وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 16.2 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 657.7 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.6%، وهبط رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 380.3 مليار جنيه إلى 377.1 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 0.8%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 117.5 مليار جنيه إلى 116.7 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.7%.
 

قطاعات البورصة

التعبئة والتغليف

الطاقة

اخبار البورصة



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