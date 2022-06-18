ننفرد بنشر أول صور لمالك شقة الزمالك وزوجته بقضية "مغارة على بابا"

كتب ـ كريم صبحى ـ تصوير خالد كامل

حصل "اليوم السابع" على أول صور حصرية لمالك شقة الزمالك وزوجته أثناء جلسة محاكمتهما فى الجلسة الماضية وذلك بعدما تغيبوا عن جلسة الحكم عليهم اليوم السبت، والتي شهدت النطق بالحكم عليهما بالسجن 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه.

وقضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشارعبد الحميد همام، وعضوية المستشارين محمود يحى رشدان وفاطمة قنديل وعبد الله سلام، بالسجن 5 سنوات على مالك شقة الزمالك وزوجته، وغرامة مليون جنيه، بتهمة الاتجار فى الآثار.

كان المستشار حمادة الصاوي النائب العام، أمر بإحالة مالك شقة الزمالك وزوجته، إلى محكمة الجنايات، لاتجارهما فى الآثار، باعتيادهما شرائها وبيعها ومبادلتها، وامتلاكهما ألفًا وثلاثمائة وأربعًا وثمانين قطعةً أثريةً (1384) ترجع إلى حِقَب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة (محمد على)، والتي تخضع للحماية قانونًا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار.

ولم يُخطِر المتهمان المجلسَ بها لتسجيلها خلالَ المدة المقررة قانونًا مع علمهما بأثريتها، فضلًا عن إخفائهما مئة وتسعَ عشرة قطعة (119) من ممتلكات أسرة (محمد على) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

وكانت النيابة العامة قد أقامت الدليل قبل المتهميْنِ من شهادة ستة عشر شاهدًا من بينهم حُرّاس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهميْن، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلًا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرَتْ عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.





محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (1)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (2)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (3)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (4)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (5)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (6)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (7)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (8)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (9)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (10)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (11)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (12)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (13)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (14)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (15)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (16)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (11)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (12)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (13)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (14)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (15)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (16)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (17)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (18)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (1)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (2)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (3)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (4)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (5)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (6)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (7)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (8)



محاكمة مالك شقة الزمالك وزوجته بقضية مغارة على بابا (9)