اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 09:48 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

موعد عيد الأضحى 2022 .. 9 يوليو فلكيا .. باقٍ 20 يومًا

السبت، 18 يونيو 2022 09:39 ص
موعد عيد الأضحى 2022 .. 9 يوليو فلكيا .. باقٍ 20 يومًا موعد عيد الأضحى 2022
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
20 يوما تفصلنا عن موعد عيد الأضحى 2022، حيث يولد هلال شهر ذو الحجة مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 52 فجراً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأربعاء الموافق 29/6/2022م (يوم الرؤية).
 
 
 ويبقى الهلال الجديد فى سماء مكة المكرمة لمدة 32 دقيقة، وفى القاهرة لمدة 37 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد فى سمائها لمدد تتراوح بين (32 - 37 دقيقة). أما فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (23 – 43 دقيقة).

موعد عيد الأضحى 2022 

وبذلك تكون غرة شهـر ذو الحجة 1443هـ فلكياً يوم الخميس 30/6/2022م.
 
وتكون وقفة عرفات لعام 1443هـ فلكياً يوم الجمعة 8/7/2022م.
 
ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1443هـ فلكياً يوم السبت 9/7/2022م.
 
وسخر الله الأرض والسماء لخدمة الإنسان، فزخرت السماء بالأجرام السماوية التى يمكن دراسة الوقت من خلال حركتها، وذلك لثبات واستقرار حركتها مثل النجوم "الشمس والكوكب والأقمار"، ومن خلال متابعة حركة هذا الأجرام وحسابها اتخذ الإنسان منذ القدم هذه الحسابات لتحديد التقويم، والتقويم هى الترجمة العربية لكلمة "calendar" أى أول يوم من الشهر.
 
ولقد اتخذت شعوب كثيرة تقاويم خاصة بها ومن أمثلتها: "التقويم المصرى الفرعونى "القبطى" - التقويم الميلادى اليوليانى "الجريجورى" – التقويم العبرى – التقويم السريانى – التقويم الرومانى – التقويم الفارسى – التقويم الإغريقى – التقويم البابلى – التقويم الهجرى"
 
ونظام التقويم الهجرى يعتمد على الشهر القمرى الذى يتمثل بالمدة الزمنية التى يستغرقها القمر فى دورة كاملة حول الأرض والأشهر الهجرية هى " 1 المحرم – 2 صفر – 3 ربيع الأول – 4 ربيع الآخر – 5 جمادى الأول – 6جمادى الآخر – 7 رجب – 8 شعبان – 9 رمضان – 10 شوال – 11 ذو القعدة – 12 ذو الحجة".
 
والتقويم الهجرى أو القمرى أو الإسلامى هو تقويم يعتمد على دورة القمر لتحديد الأشهر وتتخذه بعض البلدان العربية مثل السعودية كتقويم رسمى للدولة، و أنشأه الخليفة عمر بن الخطاب وجعل هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، من مكة إلى المدينة فى 12 ربیع الأول (24 سبتمبر عام 622م) مرجعاً لأول سنة فيه، وهذا هو سبب تسميته التقويم الهجرى.

موعد عيد الأضحى 2022

موعد عيد الأضحى

ذو الحجه

شهر ذو الحجه

عيد الاضحى

وقفه عرفات

معهد الفلك



الموضوعات المتعلقة

الأوقاف تحدد موضوعات خطب الجمعة لشهر ذي الحجة وخطبة عيد الأضحى المبارك

الأربعاء، 15 يونيو 2022 09:16 م

خامس أيام عيد الأضحى.. ميلاد محمد صلاح فى التاريخ الهجرى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 03:02 م

رئيس الوزراء يوجه بزيادة الرؤوس الحية للحفاظ على أسعار اللحوم خلال عيد الأضحى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:50 م

الحكومة: العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبتى عيد الأضحى وذكرى ثورة يوليو

الأربعاء، 15 يونيو 2022 01:23 م

النحر أم الذبح.. تعرف على أفضل وسائل التضحية مع كل حيوان فى عيد الأضحى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 06:00 ص

البحوث الفلكية: غرة ذو الحجة فلكيًا الخميس 30 يونيو والسبت 9 يوليو عيد الأضحى

الأربعاء، 15 يونيو 2022 12:13 ص


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة