وأضافت بوبوفا - في تصريح على هامش منتدى بطرسبورج الاقتصادي الدولي ، أوردته قناة روسيا اليوم الإخبارية - "هناك الكثير من السكان في أوكرانيا لم يتم تطعيمهم، وخاصة ضد الحصبة التي كان تفشيها في أوكرانيا الأكثر شدة في أوروبا في السنوات الأخيرة ، مشيرة إلى أن أوكرانيا احتلت المركز الأول في عدد حالات الإصابة بالحصبة لكل 100 ألف شخص ، وأظهرت الدولة الأوروبية الثانية بعد ذلك معدلات الإصابة أقل بخمس مرات من أوكرانيا ، وهذا يعني أن السكان ببساطة لم يتم تطعيمهم على الإطلاق".



وأشارت إلى أنه تم نسيان مرض شلل الأطفال منذ فترة طويلة في روسيا، لكن هذا المرض انتشر في أوكرانيا في عامي 2015 و2021 ،كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن 30٪ فقط من السكان يتلقون العلاج من فيروس نقص المناعة البشرية الذي يطيل العمر ويمنع انتقال العدوى من المصاب إلى من هم حوله، رغم أن منظمة الصحة العالمية توصي بمؤشر 90٪.



وقالت آنا بوبوفا إنه لا يوجد أحد يمارس التعامل مع القضايا الوبائية في أوكرانيا ولا يوجد هيئة تشرف على الوضع الوبائي وذلك يعود إلى الرغبة بعدم تواجد أية مؤسسة مختصة يمكنها تقييم تصرفات العسكريين الأجانب في أوكرانيا وخاصة فيما يتعلق بالسلامة والأمن البيولوجي