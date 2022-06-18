اليوم السابع
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أكرم القصاص
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مصرف "سبيربنك" الروسي يطور نظاما بديلا لـ"سويفت"

السبت، 18 يونيو 2022 09:41 ص
مصرف "سبيربنك" الروسي يطور نظاما بديلا لـ"سويفت" الاقتصاد الروسي
أ ش أ

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أعلن مصرف "سبيربنك" الروسي أنه يطور نظام مدفوعات مالي بديلا لنظام سويفت (SWIFT) .


وقال رئيس المصرف، جيرمان جريف في تصريحات له - حسبما نقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - " بدأ سبيربنك بإنشاء نظام مدفوعات دولي بديلا لنظام SWIFT، ونخطط لاستكمال تكوين هذا النظام في غضون عام".


وأضاف "بالنسبة للمدفوعات الدولية فنحن الآن في طور بناء بنية تحتية جديدة للدفع كبديل لنظام SWIFT، أعتقد أننا وخلال عام سنطور نظاما فعالا إلى حد ما سيعوض بشكل كامل نظام الدفع بسويفت".


وأشار إلى أن حجب نظام سويفت عن سبيربنك لم يؤثر على عمل المصرف كونه في وقت الحجب كانت نسبة تعاملات المصرف عبر ذلك النظام لم تتجاوز الـ 5% .


وكان مصرف سبيربنك الروسي قد أكد أن استبعاده عن نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية بناء على قرار الاتحاد الأوروبي، سيكون له تأثير محدود، إذ إن المجموعة سبق أن تعرضت لعقوبات أخرى منذ بدء الحرب الأوكرانية .


واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على حظر 90% من واردات النفط الروسي بحلول نهاية العام الجاري، وفصل سبيربنك الروسي من نظام سويفت للتحويلات المالية الدولية، وذلك في إطار الحزمة السادسة الجديدة من العقوبات على روسيا.


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