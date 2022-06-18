مصرع عامل صدمه قطار بمزلقان ببا جنوب بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

لقي عامل مصرعه، اليوم السبت، بعد أن صدمه قطار بمزلقان ببا جنوب محافظة بنى سويف، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث اصطدام قطار بعامل في مزلقان ببا، ما أسفر عن مصرعه على الفور، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف، جثة عامل يدعى «عاصم. م. د» 41 سنة، ومقيم بمركز ببا، إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف النيابة العامة والشرطة، وتم تحرير محضر بالواقعة.