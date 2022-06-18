اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة زوجته فى حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل بالغربية

السبت، 18 يونيو 2022 11:29 ص
مصرع شخص وإصابة زوجته فى حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل بالغربية حادث تصادم - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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لقي شخص مصرعه وأصيبت زوجته بإصابات متفرقة، في حادث تصادم قطار طنطا كفر الشيخ بسيارة ربع نقل، على مزلقان الشين بمركز قطور، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث على مزلقان الشين بمركز قطور.
انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم قطار طنطا كفر الشيخ بسيارة ربع نقل يستقلها مواطن وزوجته، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة واصابة زوجته باصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 
 

 


مدير امن الغربية

قطور

قرية الشين

قطار يصطدم بسيارة بقطور



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