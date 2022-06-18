مصرع شخص وإصابة زوجته فى حادث تصادم قطار بسيارة ربع نقل بالغربية

تلقى اللواء هانى عويس مدير امن الغربية، إخطارا من مأمور مركز قطور، بورود بلاغ لشرطة النجدة، بوقوع حادث على مزلقان الشين بمركز قطور.

انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين تصادم قطار طنطا كفر الشيخ بسيارة ربع نقل يستقلها مواطن وزوجته، وأسفر الحادث عن مصرع قائد السيارة واصابة زوجته باصابات متفرقة، تم نقل الجثة والمصاب للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.