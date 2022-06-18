مصرع شخص مجهول الهوية صدمه قطار في الغربية

الغربية - محمد طارق

لقى شخص مجهول الهوية مصرعه اليوم، وذلك أثر اصطدامه بقطار على قضبان السكة الحديد بمزلقان كفر العرب بدائرة مركز طنطا بمحافظة الغربية، جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية إخطار من شرطة النجدة بورد بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم قطار بشخص على قضبان السكة الحديد بمزلقان كفر العرب بدائرة مركز طنطا، وعلى الفور انتقلت القيادات الأمنية وتم الدفع بسيارة إسعاف إلى محل البلاغ وتبين مصرع شخص مجهول الهوية في العقد الثالث من العمر .

وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة العامة وكلفت إدارة البحث الجنائي بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وانتداب الطب الشرعي للكشف الظاهري علي المتوفي .