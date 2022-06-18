مراكز الشباب بشمال سيناء تفتح أبوابها لاستقبال طلبة المدارس خلال إجازة الصيف

شمال سيناء - محمد حسين

بدأت مراكز الشباب والرياضة بشمال سيناء، فى استقبال طلبة المدارس بمختلف المراحل التعليمية خلال فصل الصيف ، وقال كليب راشد مديرعام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ"اليوم السابع"، إنه تشهد كافة المراكز انطلاق فعاليات وانشطة صيفية منوعة تستهدف طلبة المدارس خلال اجازة الصيف .

وأضاف انه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة باستغلال أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم بالنفع والفائدة والبحث عن المواهب وصقلها وتقديم الأنشطة والفعاليات المختلفة والهادفة والحرص على أن تكون المراكز عامل جذب لهم طوال فترة النشاط الصيفي ، تشهد المراكز تنوع فى الانشطة بكافة مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ونخل والحسنة .

وأوضح أن الموسم الصيفي هذا العام يشمل العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية و الدينية لجذب أكبر عدد من الشباب واستيعابهم بالمراكز لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الصيفية وجعلها خدمة مجتمعية.

وقال إنه فى هذا السياق قام مركز شباب الشوحط بتنفيذ نظافة عامة وري للاشجار حول الملعب والطريق الرئيسي والوحدة المحلية بادارة شباب رمانة كما قام التطوع بمركز شباب الكرامة بتعقيم المعهد الازهري بقرية 30 يونيو .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء ، انه نظرا لما حققه المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بشمال سيناء من نجاحات و تحقيق مراكز متقدمة في كافة شعب المشروع بالمحافظة و الحصول علي ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية قررت الإدارة العامة للموهبة والبطل الأوليمبي فتح شعبة كرة السلة ( بنين ) بشمال سيناء .

وأوضح بيان المديرية ان شروط الاستفادة من هذه الخدمة هى لمواليد 2011 - 2012 بنين فقط، وان يكون طول اللاعب مواليد 2011 لا يقل عن 160 سم، وطول اللاعب مواليد 2012 لا يقل عن 150 سم.

ويحصل اللاعب علي الذي يتم اختياره علي الامتيازات المقررة من وزارة الشباب والرياضة وهى بدل انتقال شهري 250 جنية، و التدريب بالصالة المغطاة بالعريش، وتوفير مدربين متخصصين علي أعلي مستوي، و شنطة رياضية بها ملابس اللعبة، واللاعبين المتميزين يتم ضمهم إلي منتخب مصر للناشئين، و المشاركة في جميع بطولات الجمهورية علي نفقة المشروع.

وتقرر ان يتم الإختبارات يوم الجمعة 24 / 6 / 2022 بالصالة المغطاة تحت اشراف مشرف عام المشروع عصام التلواني.