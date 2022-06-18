مدير تعليم الدقهلية يجتمع مع مديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان امتحانات الثانوية

كتب شريف الديب

عقد على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم اجتماعا موسعا بمديري الإدارات التعليمية ورؤساء لجان إمتحانات الشهادة الثانوية العامة بالدقهلية، ‏لمناقشة ضوابط أعمال الامتحانات بحضور عبد القادر عبد القادر رئيس كونترول الثانوية العامة، ومدير عام التعليم الفنى، والسيد محمدين مدير إدارة التدريب ووكيل لجنه إدارة الثانوية العامة وذلك بمدرسة بن لقمان الاعدادية بنين التابعة لإدارة غرب التعليمية

رحب عبد الرؤوف فى بداية الإجتماع رؤساء اللجان موضحا أن الجميع فى مهمة عمل وطنية ولابد من تضافر كل الجهود، لإنجاح العملية التعليمية

وناقش وكيل الوزارة تفاصيل وضوابط أعمال الامتحانات وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك مشيرا إلى أن تعليم الدقهلية قد قام بتجهيز وتعقيم ‏اللجان الإمتحانية وكذلك تجهيز استراحات لرؤساء اللجان والمراقبين الأوائل والملاحظين

وأوضح "عبد الرؤوف ان ضرورة التشديد والانضباط فى اللجان لرصد أى محاولات للغش ‏أو حدوث أى تجاوزات قد تخل بأعمال الامتحانات مشددا على عدم السماح لأى طالب باصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجنة مع ضرورة ضبط ‏النفس والشفافية وصولا لهدوء وانضباط اللجان.‏

وتحدث عن تجهيزات الاستراحات وعددها 37 إستراحه، موضحا أنه تم تخصيص 20 منها للرجال و 17 للسيدات موزعة بعناية على ‏النطاق الجغرافى لكل اللجان الإمتحانية داخل المحافظة موضحا أنه جميع اللجان والإستراحات مؤمنة بالتعاون مع مديرية أمن الدقهليه ‏

وشرح عبد الرؤوف فنيات توزيع نماذج أسئلة الإمتحانات على الطلاب وعددهم 16 طالبا وطالبة داخل كل لجنة دون إحداث تشابه بالجوار ضمانا ‏للشفافية موصيا الحضور التنبية على الملاحظين بمنع أى محاولات للغش وضبط النفس وحسن التعامل مع الطلاب وإحتواء أى مشكلة قد تطرأ أثناء ‏فترة الإمتحان والتواصل الدائم مع غرفة العمليات المركزية.‏



اجتماع تعليم الدقهلية (2) اجتماع تعليم الدقهلية (2)



اجتماع تعليم الدقهلية (3) اجتماع تعليم الدقهلية (3)