محافظ الوادى الجديد: دعم الحماية المدنية بأحدث خزان إطفاء بتكلفة 5,5 مليون جنيه

الوادي الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن اللواء الدكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عن دعم أسطول معدات إدارة الحماية المدنية بأحدث خزان إطفاء سعة 15م3 مياه، والذى يمتاز بمواصفات حديثة تتضمن قوة اندفاع المياه وسرعة تصريفها، بتكلفة بلغت 5,5 مليون جنيه.

وأكد الزملوط، حرص المحافظة على مواكبة تحديث وتطوير معدات ومركبات الحماية المدنية، بما يضمن التعامل الأمثل فى حالات الأزمات والحرائق، وتأمين المنشآت والزراعات من المخاطر والحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين.

كانت محافظة الوادى الجديد قد أعلنت مؤخراً عن تجهيز أول سيارة منصة هيدروليكية والتى يبلغ ارتفاعها 55م لتصل للأدوار العليا بالأبراج السكنية، للمساهمة فى إنقاذ الأرواح وإجلائهم من مكان الحادث، حيث تدعم السيارة المجهزة جهود إطفاء وإخماد الحرائق والإخلاء العاجل، كما أنها مزودة بمنظومة رؤية وإضاءة بها 3 كاميرات و (2) كشاف علوى وباسكت، وذلك بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه. وأكد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، أنه تم دعم المحافظة بالسيارة بعد التنسيق مع الوزارات المعنية وتم تشغيلها بمركز الخارجة، على أن يتم دعم باقى المراكز بسيارات مماثلة فى الفترة المقبلة.