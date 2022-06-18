محافظ المنيا يتابع رصف طرق وإنشاء وإحلال وتجديد كبارى بمركزى مطاى وبنى مزار

المنيا – حسن عبد الغفار

أجرى اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة بمركزى بنى مزار ومطاى، جاء ذلك بحضور الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة، عماد حسن، رئيس مركز بنى مزار، سعيد محمد، رئيس مركز مطاى، المهندس أحمد حسن مدير مديرية الطرق وعدد من أعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والجهات المعنية.



وخلال جولته بمركز بنى مزار، تابع محافظ المنيا أعمال انشاء كوبرى بنى مزار بالمدينة على طريق مصر أسوان الزراعى بتكلفة تقديرية 350 مليون وبطول 1.200 كم والمكون من حارتين لكل اتجاه،، كما تفقد المحافظ أعمال رصف 3 شوارع تفرعات بمركز بنى مزار والتى تضم شارع العاشر من رمضان (شوارع المستشفي) بطول 600 متر ضمن الخطة المركزية للعام المالى 2021/2022، يأتى ذلك جولات المحافظ الميدانية لمتابعة سير العمل وحل كافة المشكلات والمعوقات التى تقف أمام إنجاز أية مشاريع.





كما تفقد المحافظ، أعمال إحلال وتجديد وتوسعة كوبرى على باشا بالمناهرة وكوبرى كفور لطف الله بمركز مطاى، وذلك ضمن خطة مديرية الطرق والكبارى بالمحافظة من أجل تطوير كافة الطرق والكبارى بالمحافظة والعمل على رفع كفائتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.





والتقى المحافظ بالمواطنين واستمع لمشكلاتهم موجها كافة الجهات المعنية بسرعة حلها فى أقرب وقت ممكن من أجل تحسين جودة الحياة للمواطنين والمساهمة الفعالة لتحقيق التنمية الشاملة فى كافة مناحى الحياة.

محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (1)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (2)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (3)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (4)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (6)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (7)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (8)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (9)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (11)



محافظ المنيا، جولة تفقدية لمتابعة عدد من الخدمات العامة (12)