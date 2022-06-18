محافظ الإسماعيلية: فتح جميع أندية وشواطئ المحافظة "مجانًا" لكبار السن

الإسماعيلية – السيد فلاح

قرر اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، دخول كبار السن، من فوق سن الـ 60 عام، مجانًا لجميع شواطئ وأندية الإسماعيلية، وفي كافة المراكز والمدن الأخرى على مستوى المحافظة، مؤكدًا أن القرار يتضمن السماح لأي شخص تجاوز الستين من العمر بالدخول بالمجان بمجرد إظهار بطاقته الشخصية لإثبات العمر دون أي رسوم، مشيرًا إلى أن القرار يشمل الأندية التابعة للمحافظة فقط.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن كافة الأجهزة التنفيذية لن تدخر وسعًا في تقديم كافة سبل الدعم والمساندة للمسنين وكبار السن، باعتبار أنه حق أصيل لهم وتقديرًا لما قدموه خلال مشوار حياتهم من جهد وعرق.

وسبق أن وافق محافظ الإسماعيلية على استخراج كارنيهات للمسنين تسمح لهم بدخول جميع أندية المحافظة واستخدام وسائل المواصلات العامة والحكومية مجانًا، بالإضافة إلى تنظيم يومى ترفيهى أسبوعيًا للمسنين من نزلاء الدار لاستضافتهم بنادى وشاطئ الفيروز للترفيه عنهم.

وتشهد شواطئ الإسماعيلية إقبالًا كبيرًا من المصطافين، هربًا من ارتفاع درجات الحرارة، وأبدى كبار السن فرحتهم بقرار محافظ الإسماعيلية، بدخول ما فوق الـ 60 عامًا مجانًا للشواطئ وأندية الإسماعيلية، بالإضافة إلي أن سعر تذكرة الدخول بعد الساعة الثانية ظهرًا عشرة جنيهات لأبناء المحافظة.

وتستقبل شواطئ الإسماعيلية، المصطافين من إقليم القناة وسيناء بالإضافة إلى القاهرة والقليوبية، وعدد كبير من محافظات هربًا من الحر، كما يعد أكثر المصطافين إقبالاً على شواطئ "عروس القنال"، هم محافظة الشرقية، حيث تعد تلك الشواطئ هي المتنفس الوحيد لهم، وهو الحال بالنسبة للمصطافين من محافظة الدقهلية والقاهرة، لقرب المسافة إلى الإسماعيلية التي تبعد ساعة ونصف فقط.

وأبدى عدد كبير من المصطافين من القاهرة والمحافظات الأخرى سعادتهم بعودة أيام المصيف والاستمتاع بجو الإسماعيلية الرائع، بالإضافة إلى تواجدهم على الشواطئ المطلة على المجرى الملاحى لقناة السويس، ورؤيتهم لحركة السفن بالقناة عن قرب.

وقال محمد القماش، مدير شاطئ ومنتجع الفيروز التابع لديوان عام محافظة الإسماعيلية، إن فتح الشواطئ والشاليهات أمام المواطنين، يتم وسط أتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا مع المصطافين، مؤكدًا تعقيم وتطهير المكان بالكامل، يومًا، حفاظًا على سلامة المصطافين.

وأضاف "القماش"، أن سعر تذكرة دخول الفرد إلى الشاطئ، 40 جنيهًا للمصطافين أيام الجمعة والعطلة من خارج المحافظة حتى الساعة الثانية ظهرًا، وبعد الثانية ظهرًا بـ 20 جنيهًا، للمصطافين من خارج المحافظة، أما أبناء المحافظة، فسعر تذكرة الدخول 20 جنيهًا، حتى الساعة الثانية ظهرًا ثم بعد ذلك بعشرة جنيهات فقط.