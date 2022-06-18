محافظ الإسكندرية: إنهاء كافة الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، على جميع الجهات التنفيذية فى المحافظة بضرورة الاستعداد الجيد وتهيئة المناخ المناسب للطلاب لأداء امتحانات الثانوية العامة لعام 2021 / 2022 والتى من المقرر لها أن تبدأ فى 20 يونيو الجارى وتنتهى فى 21 يوليو القادم.

هذا وقد وجه المحافظ بضرورة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميا، وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقار لجان النظام والمراقبة، وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتعقيم اللجان يوميا ومراعاة التباعد الاجتماعى الآمن كما أكد الشريف على رؤساء الأحياء بضرورة الاهتمام بنظافة محيط المدارس والاستمرار فى عمل حملات على الباعة الجائلين ومصادرة مكبرات الصوت المتسببة فى الازعاج، مشددا على الالتزام بكافة التعليمات التى أعلنتها الوزارة سواء فيما يختص بالطلاب أو فيما يختص بمراقبى ومشرفى اللجان وذلك لضمان سير الامتحانات بالشكل الصحيح.

ومن جانبها أوضحت نادية فتحى وكيل مديرية التربية والتعليم أن عدد المتقدمين للامتحان بمحافظة الإسكندرية بلغ ( 49683 ) طالبًـا، منهم ( 20526 ) للشعبة الأدبية و(26947 ) للشعبة العلمية، و(2210 ) دولى، ويؤدون امتحاناتهم أمام 135 لجنة امتحانية بالإدارات التعليمية الثمانى، وقام تعليم الإسكندرية بتجهيز 31 استراحة بجميع الإدارات منها 21 استراحة للرجال و10 استراحات للسيدات وتم توفير كافة مستلزمات الإقامة الجيدة لزملائنا رؤساء اللجان.

وأشارت وكيل المديرية إلى أنه تم التشديد على مشرفى اللجان بضرورة دخول الطلاب للجان دون أية أجهزة إلكترونية ( هواتف محمولة، سماعات ) وتأكيد الملاحظين على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وتسليمه يوميا وعدم الخروج به من اللجنة، واستخدام العصا الإلكترونية أثناء دخول الطلاب، وداخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات والتركيز على الديسكات، وذلك للمحافظة على انضباط وحسن سير العملية الامتحانية.