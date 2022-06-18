لمريض السكر.. مضاعفات أنت عرضة لها تجنبها

فاطمة ياسر

مرض السكر يعد من الأمراض التي يجب مصاحبتها لتجنب التعرض للمضاعفات الصحية المرتبطة بهذا المرض، ويقدم التقرير المنشور عبر موقع "HEALTHLINE" أبرز المضاعفات الصحية المرتبطة بالمرض، وأفضل الطرق الصحية التي تساهم في تجنبها، ومنها:

-اعتلال شبكية العين:

يعد هذا المرض من المضاعفات الصحية المرتبطة بمرض السكر، والسبب عدم الاهتمام بقياس نسبة السكر بالدم، واهمال تناول العلاج فيؤثر السكر علي صحة العين، ولذا عليك الذهاب الدائم للطبيب، وقياس نسبة السكر في الدم.

-القدم السكري:

التعرض لارتفاع نسبة السكر بالدم لحدوث العديد من المضاعفات الصحية للأوعية الدموية والإصابة بالتلف، ولذا يزداد فرص الإصابة بالقدم السكري، ولذا يجب التحكم في نسبة السكر.

-الإصابة بمشاكل في القلب:

يتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم إلي الإصابة بمشاكل في القلب والأوعية الدموية، وهذا الأمر يؤثر علي المدي البعيد ويزيد من فرص الإصابة بالنوبات القلبية.

-مشاكل صحية في الكلي:

عدم انتظام نسبة السكر بالدم تعد من أبرز الأسباب التي تزيد من التعرض إلي زيادة الإصابة بمشاكل كثيرة في الكلي، ولذا يجب تنظيم نسبة السكر في الدم.

-حدوث مشاكل في اللثة والأسنان:

يتسبب ارتفاع نسبة السكر بالدم إلي الإصابة بتهيج اللثة، والإصابة بالتهابات بها، فعند ارتفاع نسبة السكر يزداد فرص نمو البكتيريا في اللعاب التي تؤثر علي صحة الأسنان.