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لجنة اختيار القيادات تعقد اليوم مقابلات مع 4 مرشحين لرئاسة جامعة أسيوط

السبت، 18 يونيو 2022 10:53 ص
لجنة اختيار القيادات تعقد اليوم مقابلات مع 4 مرشحين لرئاسة جامعة أسيوط وزارة التعليم العالى
كتب ـ محمد صبحى

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تعقد لجنة اختيار القيادات الجامعية برئاسة الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بنى سويف ، اليوم السبت ، المقابلات الشخصية للمتقدمين على رئاسة جامعة أسيوط وذلك بمقر المجلس الأعلى للجامعات، لمناقشة المرشحين فى البرامج وفقا للمعايير الاسترشادية التى وضعتها اللجنة.
 
ويتنافس على منصب رئيس جامعة أسيوط  بحسب القائمة النهائية 4 مرشحين للمنصب وهم، الدكتور أحمد محمد كمال المنشاوى والدكتور شحاتة غريب شلقامى، والدكتور نوبى محمد حسن عبد الرحيم، والدكتورة مها كامل غانم.
 
وحدد قرار وزير التعليم العالى رقم 1365 لسنة 2022 بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة بترشيح رؤساء الجامعات وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة المحاور التى تعتمد عليها لجنة اختيار القيادات الجامعية بالتزامن مع بدء المقابلات الشخصية للمرشحين على رئاسة الجامعات الحكومية.
 
وأوضحت استمارة المعايير الاسترشادية للمفاضلة لاختيار القيادات الجامعية عدد من المعايير المطلوبة فى المتقدم وفى مقدمتها القدرات القيادية ويخصص لها 20 درجة وتضم معايير الكاريزما وحضور الشخصية والقدرة على خدمة الأخرين والقدرة على حل المشكلات والرؤية والقدرة على التغيير والتركيز على النتائج والمسئولية المجتمعية والتوازن النفسى والقدوة والعمل بروح الفريق والمرونة والتفويض والتمكين " التمكين والإنابة".
 
وخصصت لجنة الإدارة المحية 16 درجة للقدرات الإدارية والتى تضم محاور تولى مواقع إدارية أكاديمية متنوعة لسنوات طويلة والقدرة على إحداث تطور مؤسسة فى إطار رئاسة الكلية أو الجامعة " حال سبق تقلده أحد هذه المناصب أو مناصب إدارية أخرى" والإدارة العامة وإدارة الوقت وتحديد الأولويات والتخطيط الاستراتيجى وإدارة الاجتماعات.

 


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