رئيس جامعة أسيوط يكشف عن بدء إجراءات إنشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعى

أسيوط - هيثم البدرى

كشف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن بدء الجامعة فى اتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إنشاء كلية جديدة للعلاج الطبيعى لتنضم بذلك إلى منظومة البرامج والخدمات التعليمية المقدمة بمختلف كليات ومعاهد الجامعة النظرية والعملية، موضحاً أن مجلس الجامعة فى جلسته الأخيرة المنعقدة عن شهر مايو 2022 قد أصدر قراراً بالموافقة على إنشاء كلية العلاج الطبيعى كخطوة أولى من المقرر أن يعقبها مخاطبة المجلس الأعلى للجامعات بطلب الجامعة لاستكمال اتخاذ باقى الإجراءات المحددة لهذا الشأن وفق نظم ولوائح الجامعات المصرية.

جاء ذلك خلال استقبال كل من الدكتور تروى هوبر، والدكتور جون ميشيل برسمى أساتذى العلاج الطبيعى تخصص عظام بجامعة تكساس الأمريكية خلال زيارتهما العلمية للجامعة، والتى رافقهما فيها الدكتور محمد على سرحان مدرس العلاج الطبيعى تخصص العظام ،ونظيره بجامعة القاهرة الدكتور محمد عبد المجيد، وبحضور الدكتورة مريم عبد العظيم محمد إبراهيم الباحثة بمرحلة الدكتوراه بقسم العظام جامعة أسيوط والمتخصصة فى مجال العلاج الطبيعى ومنسقة الزيارة.

وخلال اللقاء أشار الدكتور طارق الجمال إلى أهمية إنشاء كلية جديدة بالجامعة متخصصة فى علوم العلاج الطبيعى والتى من شأنها دعم وتطوير الخدمة الطبية والعلاجية الرائدة والهائلة والمقدمة بمستشفيات أسيوط الجامعية ، والتى تتميز بشكل خاص فى مجال علاج الإصابات والعظام بما تضمه من قامات علمية مرموقة على المستوى العالمى، وهو ما تم استثماره فى إنشاء أكبر مستشفى جامعى على مستوى الجمهورية للإصابات والطوارئ وذلك لخدمة ضحايا الحوادث والطوارئ على مستوى محافظات الصعيد والوجه القبلى والملحق بها مركز جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية والذى يمثل ثمرة لأول مدرسة انفردت بها جامعة أسيوط بإنشاء وحدة الجراحات الميكروسكوبية والذى أسس هذا التخصص الدكتور طارق الجمال لأول مرة فى الشرق الأوسط منذ نحو 30 عاماً وهو ما أصبح مدرسة علمية عالمية لتدريب وتأهيل الأطباء على ذلك النوع الدقيق والمعقد من الجراحات.

ومن جانبهم، أشاد أعضاء الوفد الأجنبى بتميز جامعة أسيوط وروعة تصميمها العمرانى وما تتمتع به من حرم جامعى شاسع وإمكانيات متقدمة ومنظومة طبية ضخمة إلى جانب وجود كوادر بشرية نابعة على أعلى مستوى من التدريب والمهارة.

وعلى جانب آخر، اجتمعت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالدكتور خالد حسونة المدير المعاون لمركز البحث والتعليم والتطوير الدولي بجامعة فيرجينيا تك بالولايات المتحدة الأمريكية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة، وبحضور كلاً من الدكتورة تيسير عبد الحميد عميدة كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتورة هبة الله جمال الدين راشد وكيل كلية طب الأسنان لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة.

وصرحت الدكتورة مها غانم أن الاجتماع يهدف إلى فتح أبواب جديدة للتعاون بين جامعتي أسيوط وفيرجينيا تك الأمريكية لتدريب أعضاء هيئة التدريس والباحثين والخريجين والطلاب بجامعة أسيوط في مجال التنمية المستدامة، حيث تم خلال الاجتماع دراسة إنشاء برامج تدريبية مشتركة بين الجامعتين تشمل عدد من المستويات لتدريب هؤلاء في مختلف مجالات التنمية المستدامة في صعيد مصر ومن ضمنها تنمية التراث والتنمية السياحية وأيضاً مكافحة العدوى وتمريض المسنين.