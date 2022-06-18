اليوم السابع
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أكرم القصاص
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كييف: مقتل 33 ألفا و350 جنديا روسيا و323 طفلا أوكرانيا منذ الحرب

السبت، 18 يونيو 2022 10:08 ص
كييف: مقتل 33 ألفا و350 جنديا روسيا و323 طفلا أوكرانيا منذ الحرب الحرب الروسية الاوكرانية
أ ش أ

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أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، مقتل 33 ألفا و350 جنديا روسيا في الفترة من 24 فبراير الماضي وحتى اليوم الموافق 18 يونيو.

وأعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1456 دبابة و3573 مركبة قتالية مصفحة و739 نظام مدفعي و180 مروحية و594 طائرة بدون طيار و129 صاروخ كروز.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 2513 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة.. وقالت: إن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "سلوفينسك "، و "باخموت".

وفي سياق متصل، أكد مكتب المدعي العام الأوكراني ارتفاع ضحايا الهجمات الروسية من الأطفال في أوكرانيا إلى 906 قتلى ومصابين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 فبراير الماضي.

وذكرت الخدمة الصحفية لمكتب المدعي العام أنه:"بحلول صباح اليوم 18 يونيو، تضرر 906 أطفال في أوكرانيا نتيجة للعدوان المسلح الروسي. وعلى وجه الخصوص، قتل 323 طفلا وأصيب 583 آخرين".

وأشار البيان إلى أن "هذه الأرقام ليست نهائية، إذ يجري العمل في مناطق القتال الفعلي في الأراضي المحتلة والمحررة مؤقتا"، موضحا أن أكبر عدد من الضحايا من الأطفال سجل في منطقة دونيتسك (301 طفل).

وأوضح أنه نتيجة القصف الروسي اليومي للأراضي الأوكرانية، تضررت 2028 مؤسسة تعليمية، 209 منها دمرت بالكامل.

 


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