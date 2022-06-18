فصل التيار الكهربائى عن 16 قرية وتوابعها بمطوبس وقلين بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

كفر الشيخ - محمد سليمان

أعلنت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وشركة كهرباء كفر الشيخ، عن فصل التيار الكهربائى عن عدد من المغذيات بمراكز كفر الشيخ وفوه ومطوبس وسيدى سالم وبيلا لأعمال الصيانة، السبت 18 يونيو الجارى، من الساعة التاسعة والربع صباحاً حتى الساعة الثانية ظهر السبت.

فسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى الخادمية شرق كفر الشيخ، ويتأثر بعملية الفصل قرية الخادمية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى خروج منشية عباس بسيدى سالم، وتتأثر بعملية الفصل قرية منشية عباس، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى العالمية ببيلا، وتتأثر بعملية الفصل قرية العالمية وتوابعها، وفصل التيار الكهربائى عن مغذى شمشيرة بفوه، وتتأثر بعملية الفصل قرية شمشيرة وتوابعها، وسيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذى البوغاز، وتتأثر بالفصل منطقة البوغاز.

كما سيتم فصل التيار الكهربائى عن مغذيات برمبال والشاعر والقنى وخليج بحرى، ومعدية رشيد والجمعية والقنال بمطوبس، وتتأثر بعمليات الفصل 11 قرية وتوابعهم، معدية المهدى، والشاعر وتوابعها، وبرمبال ومنية المرشد، وعزبة عزيز والقنى وتوابعها والزهراء والروس وتوابعهما والبصراط والملاوح، وكوم دميس وتوابعها.