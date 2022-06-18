عقد أول امتحان إلكتروني بكلية الآداب جامعة العريش

شمال سيناء - محمد حسين

عُقد اليوم أول امتحان إلكتروني بكلية الآداب جامعة العريش، وأدى طلاب الفرقة الثانية بقسم اللغة الإنجليزية وآدابها (شعبة علم اللغة والترجمة) امتحان مادة الأبنية والتراكيب إلكترونيًا.

وأعلن الدكتور حاتم سلامة رئيس قسم اللغة الإنجليزية وآدابها ووكيل كلية اداب العريش لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة فى بيان صحفى ، أن هذا الامتحان يعد خطوة في طريق التحول الرقمي الذي تتبناه الدولة .

وأضاف أن هذه الخطوة تأتى فى اطار تطبيق منهج التطور الذى تسعى جامعة العريش ان يستفيد منه طلبتها بعد توفير كافة مقوماته ممثلا فى معامل مجهزة .

وسبق وأعلنت جامعة العريش أن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، تفقد سير وانتظام امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكليات الجامعة .

وتم خلال الجولة مراجعة توفير كافة مقومات الراحة للطلاب بقاعات الامتحانات أثناء أداء امتحاناتهم، واتخاذ التدابير اللازمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وشدد رئيس الجامعة على تواجد أستاذ المادة وتوفير كل سبل الدعم والرعاية للطلاب، ومراعاة التباعد الاجتماعي بين الطلاب، وأكد على انتظام عملية تعقيم قاعات الامتحانات والمعامل قبل بدء الامتحان تحت إشراف مسئولي السلامة والصحة المهنية بالكلية والجامعة، وإتباع أسس الوقاية والتهوية وترك جميع الأبواب والنوافذ مفتوحة بصفة دورية حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين، مطالبًا بضرورة العمل على تسخير كاف إمكانات الجامعة لتسيير أعمال الامتحانات.

وأكد رئيس جامعة العريش خلال جولته على التأمين الكامل للجان وتوافر ممثلي الإدارة الطبية بالجامعة لضمان سير عملية الامتحانات كما أوصى بوضع جداول الامتحانات، وأرقام الجلوس، واللوحات الإرشادية بشكل واضح للطلاب لأداء امتحاناتهم في مناخ مناسب، كما اطمئن على توافر الخدمات الطبية ووسائل الدفاع المدني والإسعاف.