عرض مسرحية "المصحة" لثقافة أسوان بختام مهرجان التجارب النوعية..صور

أسوان - عبد الله صلاح

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، فعاليات الدورة الثانية من المهرجان الختامى للتجارب النوعية، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة.

وشهدت فاعليات الختام تقديم العرض المسرحى بعنوان "المصحة" لفرقة قصر ثقافة العقاد التابع لفرع ثقافة أسوان برئاسة نجوى أحمد سيد وذلك على مسرح قصر ثقافة الجيزة.

وعرض مسرحية "المصحة" للمخرج إيهاب زكريا ياسين، تأليف أحمد سمير، المصحة عرض غرفة، سينوغرافيا فراج محسب، ألحان نصر الدين أحمد، مخرج منفذ أحمد عبد الرحمن، تنفيذ ديكور حسن رجب و أحمد محمد لبيب، تنفيذ ملابس هالة عبد الوهاب، تصميم استعراضات أحمد محمد حسن.

وتدور احداث العرض داخل غرفة عزل فى مصحة بها مجموعة من الشخوص المرضى ويتم ممارسة العنف عليهم من قبل مدير المصحة، وفى نهاية العرض يكتشف أن هذه الشخوص كلها شخص واحد موجود داخل غرفة العزل، وأنها كانت نتيجة هلاوس "انفصام فى الشخصية" نتيجة صدمة حدثت له، وحبيبته كانت موجودة فى هذا المكان وتم الإعتداء عليها، وجاء هذا المكان للبحث عن الحقيقة حتى يعرف الدكتور أنه يريد أن يكشف سره، فيبدأ فى التخلص منه فيتمرد عليه المريض.

والعرض تمثيل فرقة قصر ثقافة العقاد "إسماعيل عمارة، أحمد كمال عبد الصبور، هيثم محمد أحمد، جمال عبد الناصر عوض، أحمد عبد الرحمن، أمنية حمدى محمد، ابانوب زكريا جرجس، الحسين محمد سليمان، كاميليا عبد الصمد قناوى، محمود محمد بصرى، محمود أحمد محمد، أحمد طارق فرج، محمد مصطفى عادل، ايثار محمد عاصم، علا رجب أحمد، بسملة عمر يوسف، حفصة عمر يوسف.

جاء العرض بحضور أعضاء لجنة التحكيم المكونة من الناقد محمد الروبى، د. عمرو فرج، الموسيقار كريم عرفه، المخرج محمد جبر، د. محمود فؤاد صدقى، ومقرر اللجنة سامح عثمان.

يشار إلى أن المهرجان تنظمه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى من خلال الإدارة العامة للمسرح برئاسة محمد جابر بالتعاون مع قطاعات الوازرة خلال الفترة من 13 حتى 21 يونيو الجارى.