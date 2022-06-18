ضبط السائق والتباع في واقعة مصرع مأذون وزوجته وابنته بتصادم الشرقية.. فيديو

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية وسيارة نقل أمام قرية غكوه في طريق ديرب نجم – الزقازيق.

بالانتقال والفحص تبين مصرع كل من: وليد محمد السيد رضوان، 42 سنة، مأذون شرعي كفر محمد حسين بمدينة الزقازيق، وزوجته نداء نشأت موسى، 48 سنة، ربة منزل، وطفلتهما مكة، 3 سنوات، فيما تبين أن المأذون كان يقود دراجته البخارية رفقة زوجته وطفلتهما، وأثناء سيره مالت منه الدراجة ودهسته سيارة نقل ثقيل أودت بحياته وحياة زوجته وطفلتهما.

جرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الزقازيق العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3756 إداري مركز شرطة الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق صرحت بالدفن وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم ضبط قائد السيارة والتباع.