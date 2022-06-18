اليوم السابع
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شولتس: التحدث مع بوتين ضرورى للغاية

السبت، 18 يونيو 2022 03:00 ص
شولتس: التحدث مع بوتين ضرورى للغاية المستشار الألماني أولاف شولتس
وكالات

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أعرب المستشار الألمانى أولاف شولتس عن ثقته فى أن المفاوضات مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ضرورية، مشددا على أنه سيواصل الحفاظ على الاتصالات مع موسكو.

ونقلت وكالة "د ب أ" عن شولتس قوله يوم الجمعة: "التحدث مع بوتين ضرورى للغاية.. سأواصل القيام بذلك، وكذلك الرئيس الفرنسى (إيمانويل ماكرون)."

وأشار شولتس إلى أن ألمانيا وعدت أوكرانيا مدافع هاوتزر وغيرها من الأسلحة. وأضاف "ستصل فى الوقت المناسب"، دون تحديد الموعد. كما ذكر مرة أخرى أنه لا يمكن لأحد أن يملى شروط السلام على أوكرانيا.

وزار شولتس يوم الخميس، مع قادة فرنسا وإيطاليا ورومانيا، كييف، واجتمع مع الرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكي.

 

 


اولاف شولتس

المانيا

روسيا

اوكرانيا

الحرب الروسيه الالمانيه

بوتين



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