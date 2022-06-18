كتب ـ محمد جمال

سقط الرئيس الأمريكى جو بايدن (79 سنة) من دراجته الهوائية، خلال جولة قرب منزله بولاية ديلاوير الأميركية، وبعد قيادته للدراجة بسلاسة، أمام أنظار المصورين، توقف بايدن بالدراجة أمام تجمع للمصوري، قبل أن يتعثر ويسقط أرضا، حسبما ذكرت شبكة " سكاى نيوز".

وقال بايدن للحضور فورا "أنا بخير"، مبررا السقطة بأن قدمه علقت بدواسات الدراجة. Another angle from Joe Biden's bike crash. pic.twitter.com/lrzxw8ROR7 — Red Watch News (@RedWatchNews) June 18, 2022

وكان بايدن قد سافر إلى منزله الرئيسي في مدينة ريهوبوث بيتش في ديلاوير، للاحتفال بذكرى زواجه الـ45 من جيل بايدن.

وقال الصحفيين في موقع الحادث إن بايدن عاود ركوب الدراجة بعد سقوطه، الذي وقع صباح السبت.