وكان بايدن قد سافر إلى منزله الرئيسي في مدينة ريهوبوث بيتش في ديلاوير، للاحتفال بذكرى زواجه الـ45 من جيل بايدن.

وقال الصحفيين في موقع الحادث إن بايدن عاود ركوب الدراجة بعد سقوطه، الذي وقع صباح السبت.

Biden’s half-jog to the helicopter yesterday was to be followed by a triumphant bike ride today at Cape Henlopen park in SLD to prove to everyone he’s not turning 80 this year. The PR stunt fell flat. pic.twitter.com/nu0HJ46S6C