اليوم السابع
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زاخاروفا تستنكر قرار تسليم أسانج للولايات المتحدة

السبت، 18 يونيو 2022 01:06 ص
زاخاروفا تستنكر قرار تسليم أسانج للولايات المتحدة المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا
وكالات

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استنكرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا القرار البريطاني تسليم مؤسس "ويكيليكس" جوليان أسانج للولايات المتحدة.

وقالت زاخاروفا للصحفيين على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، يوم الجمعة، إن "هذا تعسف من جهة، وأمر له دلالته من جهة أخرى، وهذا ما تحدثنا عنه دائما، أي أنه كل الكلمات عن حرية التعبير والموقف المبدئي من حقوق الإنسان كلها كذب وخدعة".

وأضافت أنه "في الداخل هناك آلة قاسية وما يقرب من كره البشر".

وكانت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل قد قررت تسليم جوليان أسانج المعتقل في بريطانيا منذ عام 2019، قد وافقت على تسليمه للولايات المتحدة حيث يتهم بالتجسس بسبب نشر "ويكيليكس" لمعلومات حساسة عن العمليات العسكرية الأمريكية في أفغانستان والعراق.

وبوسع أسانج أن يطعن في قرار تسليمه خلال أسبوعين.


اسانج

ماريا زاخاروفا

روسيا

بريطانيا

امريكا

ويكيليكس



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