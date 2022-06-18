اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى تنصيب القس إبراهيم ناجح راعيا لكنيسة ميانة المنيا

السبت، 18 يونيو 2022 02:21 م
رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك فى تنصيب القس إبراهيم ناجح راعيا لكنيسة ميانة المنيا رئيس الكنيسة الإنجيلية يشارك في حفل تنصيب القس إبراهيم ناجح راعيًا لكنيسة ميانة المنيا
كتب ـ محمد الأحمدى

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شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم السبت، في حفل تنصيب القس إبراهيم ناجح مرزوق، راعيًا للكنيسة الإنجيلية بميانة محافظة المنيا، كما شارك في برنامج الاحتفال القس كمال رشدي، رئيس سنودس النيل الإنجيلي، والقس خليل إبراهيم، رئيس مجمع الأقاليم الوسطى المشيخي، والقس يوسف عطالله، رئيس مجمع سوهاج الإنجيلي المشيخي، الدكتور زين الأطناوي، عضو مجلس الشيوخ، والدكتورة سهير أديب، عضو مجلس الشيوخ، الشيخ عمر عبدالله، مدير أوقاف مغاغة، والأستاذ على إمبابي، عمدة قرية ميانة، الأستاذة نشوى سرحان، عمدة قرية حميدة، والأستاذ شلقامي محمد، نائب عمدة قرية ميانة. 
 
وخلال خطاب الحفل قال رئيس الإنجيلية: "نعتز كثيرا بمشاركة إخوتنا وأحبائنا في احتفال اليوم، وأشعر بسعادة وفرحة في مشاركتي مع شعبنا الاحتفال بتنصيب القس إبراهيم ناجح راعيًا لكنيسة ميانة، وأتقدم بخالص التهنئة لجميع شعب الكنيسة وجميع شعب المنيا. ونصلي دائمًا من أجل ازدهار بلادنا العزيزة مصر، ووحدة شعبها العظيم". 
 
وأضاف رئيس الإنجيلية: "خدمة الاسترداد يا أحبائي هي إعادة النفوس بروح الوداعة والاحتواء إلى طريق الله، وليس بالتخويف والدينونة، لأن الدينونة يا إخوتي تدمر النفس، والاستراداد يعيدنا إلى طريق الحق بالإرشاد والمحبة التي نحتاجها جميعًا". 
 
كما شارك في برنامج الاحتفال، القس صموئيل عادل، رئيس مجلس العمل الرعوي والكرازي، والقس بيوح عازر، راعي كنيسة نزلة حرز الإنجيلية، والقس محروس عايد، راعي كنيسة جزيرة شارونه الإنجيلية، والقس نجاح كريم، راعي كنيسة ببا الإنجيلية، والقس وائل رمسيس، راعي الكنيسة الإنجيلية بالكوم الأخضر، والقس مجدي باسيلي، راعي كنيسة العطف الإنجيلية، والشيخ عصام واصف، رئيس مجلس شؤون الشيوخ بسنودس النيل الإنجيلي.
 
 
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الطائفه الانجيليه

اندريه زكى

كنيسه ميانه



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