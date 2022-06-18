اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 03:19 م
أكرم القصاص
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حصاد الذهب الأصفر.. استقبال 625 ألف طن قمح بشون وصوامع محافظة الشرقية

السبت، 18 يونيو 2022 02:54 م
حصاد الذهب الأصفر.. استقبال 625 ألف طن قمح بشون وصوامع محافظة الشرقية صورة ارشيفية
الشرقية ايمان مهني

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اعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، انه طبقا لسير توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 55 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية، و أن ما تم توريده اليوم من الأقماح، بلغ (207) أطنان و(359) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بداية الموسم حتى الأمس (624406) طن و (564) كيلو قمح، ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة، حتى اليوم (624613) طن (923) كيلو قمح.. مشيراً إلى أن إجمالي المساحة المزروعة بمحصول القمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية بلغت (423) ألفا (222) فدانا تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.

و أشار المحافظ  إلى استمرار عمل اللجنة المشكلة  للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.

شدد المحافظ على أهمية التأكد من تمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، مؤكدا علي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة للتعامل فوراً لإزالة أية معوقات قد تطرأ أثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوى المحافظة.

ناشد المحافظ المزارعين بالإلتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المطورة والمخصصة لهذا الغرض منعاً لحدوث فاقد مؤكداً أن الدولة لا تدخر جهداً في الإهتمام بالمزارعين وتقديم كافة التيسيرات لهم منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

 


الشرقية

توريد القمح

محافظ الشرقية

صوانع القمح



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