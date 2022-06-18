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حدائق الشيطان.. حرق 203 أفدنة مخدرات بجنوب سيناء

السبت، 18 يونيو 2022 10:41 ص
حدائق الشيطان.. حرق 203 أفدنة مخدرات بجنوب سيناء قوة أمنية- أرشيفية
كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى والأمن العام) من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال صاحب شركة "له معلومات جنائية " ووالده، مقيمان بدائرة مركز شرطة طلخا بالدقهلية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما.
 
وكشفت قوات الأمن تربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة ومحاولتهما غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة، عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ومكاتب البريد، وقيامهما بتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (14 مليون جنيه تقريباً).
 
و قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن – الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن جنوب سيناء والقطاعات المعنية بالقوات المسلحة بحملة مكبرة لإبادة الزراعات المخدرة بنطاق مديرية أمن جنوب سيناء.. وقد أسفرت الجهود خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (71) قضية ، حيث تم ضبط (260) مزرعة منزرعة على مساحة (203 فدان و 19 قيراط و 12 سهم) ، وضبط (كميات من مخدر البانجو وزنت 12420 كيلو جرام – كميات من مخدر الحشيش وزنت 107,400 كيلو جرام – كميات من بذور القنب "البانجو" وزنت 305 كيلو جرام – كميات من بذور الخشخاش "الأفيون" وزنت 375 كيلو جرام)، وضبط (6 مكبس لتصنيع مخدر الحشيش -13 إسطمبة – مصنع بمشتملاته – مفرمة). 
 
وقامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة والأجهزة المعنية بحملة أمنية لضبط مصحات علاج الإدمان غير المرخصة بنطاق محافظة الجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط 7 مراكز لعلاج الإدمان بدون ترخيص بنطاق محافظة الجيزة.
 
كما تم ضبط (7 أشخاص) ، من المشرفين على تلك المراكز وقد تبين وجود العديد من المخالفات أبرزها (عدم وجود ترخيص – عدم وجود موافقة من الجهات المختصة – مزاولة مهنة الطب البشرى بدون ترخيص - لا يوجد إتباع لسياسات مكافحة العدوى)، كما أمكن ضبط (عدد من الأمبولات والأقراص لعقاقير مؤثرة وتم حبس المتهمين.
 

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