حبس عامل أحرق سيارتين ملاكى انتقامًا من مالكيها بسبب خلافات بينهما فى كرداسة

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة في شمال الجيزة، بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بإشعال النيران بسيارتين ملاكى فى كرادسة، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة؛ للوقوف على ظروفها وملابساتها.

واعترف عامل متهم بإشعال النار في سيارتين ملاكي في كرداسة، بتفاصيل ارتكابه الجريمة، عقب القبض عليه، وذكر أمام رجال المباحث، أنه كان يعمل لدى مالكي السيارتين، ونشب بينهم خلاف، ما دفعهما لاتخاذ قرار بطرده، كما تسببوا في إحراجه أمام بعض الأشخاص، فقرر الانتقام منهما.

أضاف أنه أحضر مادة مشتعلة، ولعلمه بمكان ركنهما السيارتين، سكب عليهما المادة المشتعلة وأشعل النار بهما وفر هاربا، مشيرا إلى أنه كان يرغب في الانتقام لكرامته، خاصة بعد أن تسبب مالكي السيارتين في إهانته.

وعاين رجال المباحث السيارتين، لحصر التلفيات التي لحقت بهما، واستنادا لاعترافات المتهم، وتحريات رجال المباحث، تم إحالته إلى النيابة التي قررت حبسه على ذمة التحقيق.

ألقى رجال المباحث بالجيزة القبض على عامل، لاتهامه بإشعال النار بسيارتين ملاكي، بسبب خلافات مع مالكيها، لطرده من العمل بمنطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

تلقت مديرية أمن الجيزة بلاغا، يفيد اتهام عامل بحرق سيارتين في كرداسة، بإجراء التحريات تبين أن المتهم تم طرده من العمل، فحرق السيارتين بسكب مادة مشتعلة عليهما، للانتقام من مالكيها.

بإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبمواجهته اعترف أمام العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع أكتوبر، بارتكاب الواقعة، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتولت النيابة التحقيق.