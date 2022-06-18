وذكرت الوزارة، في بيان صحفي اليوم/السبت/، أنه على إثر تداول أخبار مفادها اعتزام البعض القيام بأعمال شغب وتخريب بمناسبة مقابلات كرة القدم المقررة غدا الأحد، تؤكد وزارة الداخلية أنها ستتصدى بكل صرامة لكل محاولة في هذا الإطار تطبيقا للقانون، وحفاظا على الممتلكات العامة والخاصة، وستتمسك تبعا لذلك بإثارة ومتابعة كل التتبعات القانونية المستوجبة فى الغرض.



وأشارت إلى أن مثل هذه الأعمال التخريبية يمكن أن تدخل تحت طائلة قانون مكافحة الإرهاب وقد تعرض مرتكبيها إلى عقوبات مشددة.