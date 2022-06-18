اليوم السابع
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تطوير طريق العريش القنطرة والاستعداد لدخول محطات كهرباء جديدة الخدمة بشمال سيناء

السبت، 18 يونيو 2022 10:18 ص
تطوير طريق العريش القنطرة والاستعداد لدخول محطات كهرباء جديدة الخدمة بشمال سيناء صورة أرشيفية
شمال سيناء - محمد حسين

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قال اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، إنه جارى حاليا رفع كفاءة الطريق الدولي العريش-القنطرة.

وأضاف فى تصريحات صحفية، أنه تم وضع علامات تحذيرية على طول الطريق، لافتا إلى أن وزير النقل صدق على دخول الطريق الدولى للتطوير مع بداية العام المالى الجديد وتم تحديد مسافة 20 كيلو من الطريق تحتاج إلى تدخل عاجل وتتولى هيئة الطرق والكبارى العمل فيها خلال الأيام القادمة. 

أضاف أنه تم تكثيف الخدمات المرورية على الطريق ومن المهم توخى الحذر من قبل السائقين أثناء القيادة ليلا واتباع العلامات الإرشادية. 

وأوضح محافظ شمال سيناء فى تصريحاته، أن تكلفة الشبكة الجديدة للمياه بالعريش 866 مليون جنيه، وتم تحويل ملف الشبكة الجديدة للرقابة الإدارية للفصل فية وسيتم الاستعانة بذوى الخبرة للفصل بالموضوع. 

وتابع محافظ شمال سيناء فى تصريحاته، انه بدء من 30/6القادم سيتم الإنتهاء من مشكلة الكهرباء بالمحافظة بالكامل بتسليم محطتى كهرباء العريش والشلاق ودخولهما للخدمة وستتيح هذة المحطات تشغيل محطة تحلية المياه العملاقه بالكيلو 17  بطاقة 300  الف متر مكعب يوم  منها 100 الف متر مكعب يوم كمرحلة أولى   60  الف متر للعريش  و40 الف متر مكعب لرفح والشيخ زويد

اضاف انه فى مدينة العريش يجرى تنفيذ المحور الساحلى وسيتم الإنتهاء خلال أسبوعين من المحور حتى المساعيد لتبدأ مرحلة جديدة حتى بوابة العريش ، و هناك حملة مستمرة لنظافة الشاطئ والكورنيش و جهود تبذل لتوفير التمويل اللازم للمنقذين على شاطئ العريش .

 

 


شمال سيناء

العريش

طريق العريش القنطرة



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