تراجع محدود فى أسعار الدواجن اليوم السبت.. والكيلو بـ34 جنيهًا فى المزرعة

كتب إسلام سعيد

أعلن سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 18-6-2022، هبوط بحوالي جنيه عقب تراجعات بحوالى 5 جنيهات فى المزارع، حيث تراجع سعر الكيلو من 34-35 جنيهًا، ويصل سعر الكيلو للمستهلك حوالى 40 جنيها، ويختلف سعر الكيلو من منطقة إلى أخرى.



متوسط سعر الفراخ البيضاء اليوم

سعر كيلو الأبيض 34 جنيها للكيلو بالمزرعة

سعر الساسو في المزرعة 41 جنيها للكيلو

كتكوت أبيض يسجل سعر 5.45 جنيها إلى 6 جنيهات.

كتكوت ساسو 5 إلى 5.25 جنيها للكيلو.

أمهات بيضاء 30 جنيهات.

وسجلت أسعار كرتونة البيض فى المزارع ارتفاعًا ملحوظًا إلى مستوى 54 جنيها للبيض الأبيض وبلغ سعر كرتونة البيض الأحمر 56 جنيها وكرتونة البيض البلدى 59 جنيها، وهذه الأسعار مرتفعة 4 جنيهات عن تداولات منتصف الأسبوع الماضى.