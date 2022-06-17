أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

تستمر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم ً وجاءت كالتالى:-
- الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلوجرام.
- البطاطس 5 جنيه.
- البصل الأبيض 3 جنيهات .
- البصل الأحمر بـ 3 جنيهات.
- الكوسة بـ 8.5 جنيه .
- الجزر بـ 5.5 جنيه .
- الخيار بـ 8.5 جنيه .
- الباذنجان الرومى بـ 6 جنيهات.
- الفلفل الرومى بـ 11 جنيها.
- الباذنجان الأبيض بـ 5 جنيهات.
- الباذنجان العروس 5 جنيهات
- الفلفل البلدى 5.5 جنيه.
- الفلفل الألوان 14 جنيها.
- الليمون بـ 20 جنيها
- فاصوليا 12 جنيها.
- بلح بارحى 34 جنيها.
- بسلة 11 جنيها.
- بامية 22 جنيها.
- كمثرى لبنانى 25 جنيها.
- وورق عنب 19 جنيها.
- تفاح احمر إيطالى 30 جنيها.
- عنب أحمر 12.5 جنيها.
- برتقال بلدى 5 جنيهات.
- الفراولة 11 جنيها.
- جوافة 15 جنيها.
- خوخ 8.5 جنيه.
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