تحقيقات النيابة الأولية: عقار الوايلى المنهار صدر قرار بترميمه منذ فترة

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة في جنوب القاهرة، أن العقار المنهار من 5 طوابق بمنطقة الوايلى، والذى أسفر عن مصرع 6 ضحايا، قديم وصادر له قرار ترميم منذ فترة، وأضافت المعاينة أن المنزل انهار على عدد من السيارات وهشمها، كما تصدع عقاران مجاوران، وتم إخلاؤهما من السكان.

وقال سكان المنطقة: العقار المنهار صادر له قرار ترميم منذ سنوات ولم يتم التنفيذ، وكنا نتوقع سقوطه بسبب سوء حالته، وحذرنا السكان من قبل بضرورة مغادرة العقار.

كانت محافظة القاهرة، شكلت لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار ب (1) حارة حسين شاهين بتقاطع شارع طور سيناء مع شارع الشيخ قمر بمنطقة الظاهر بحي الوايلي، وبيان مدى تأثرها بالانهيار، مع رفع المخلفات الناتجة عن الحادث فور انتهاء النيابة العامة من المعاينة.

وكانت إدارة الحماية المدنية بالقاهرة قد تلقت بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من 5 أدوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقًا أمنيًا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية.