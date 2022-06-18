تحرير محاضر نظافة ومخالفة بيئية لأصحاب الخيول فى حملة بمدينة الأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نفذ رجال مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، وبإشراف السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، حملة تفتيشية على المخالفات البيئية بمنطقة حي المطار، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

واستهدفت الحملة التي تمت بمشاركة يوسف محمد علي رئيس حي المطار، ومحمد فوزي نائب رئيس الحي، وطارق يوسف سعد الله مدير مكتب شؤون البيئة بمجلس المدينة، كل من مناطق الزناقطة ومنشأة العماري والعوابد والطريق السريع( ابتداءً من كمين العماري وصولاً حتى كوبرى الحبيل)، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 2 محضر نظافة والتحفظ على أدوات أحد النباشين.

كما قام مكتب شؤون البيئة بمجلس مدينة الأقصر بتنفيذ حملة بيئية، بالتنسيق مع إدارة النقل البطيئ بمشاركة أسامة محمد توفيق مدير الإدارة، استهدفت ساحة انتظار حنطور مرحبا، وأسفرت عن تحرير محضر مخالفة بيئية لأحد أصحاب الخيول.

وفى نفس السياق نفذ مجلس مدينة الأقصر، برئاسة اللواء دكتور علي الشرابي رئيس المدينة، حملة بيئية مكبرة، بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات بقيادة المقدم عبد الحميد فرحات مدير الإدارة، وشرطة المرافق بقيادة الرائد على بكري وكيل الإدارة، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بشن حملات بيئية دورية للحفاظ على البيئة وصحة وسلامة المواطنين، وضرورة التصدي بكل حسم لكافة مظاهر التشوه البصري والتعديات العشوائية بشوارع المحافظة.

ويقول اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، أنه استهدفت الحملة منطقة حي وسط، وأسفرت عن ضبط عدد 19 مخالفة بيئية، كما تم التحفظ على عربة كارو خاصة بأحد نباشين القمامة، كما قامت الحملة بإزالة كميات من المخلفات، وذلك بمشاركة السكرتير العام لمدينة الأقصر أحمد أبو عيش، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وطارق يوسف سعد الله مدير إدارة البيئة بمجلس مدينة الأقصر، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية، واسامة محمد توفيق مدير إدارة النقل البطيء.



تحرير محاضر نظافة ومخالفة بيئية لأصحاب الخيول فى حملة بمدينة الأقصر (1)



تحرير محاضر نظافة ومخالفة بيئية لأصحاب الخيول فى حملة بمدينة الأقصر (2)



تحرير محاضر نظافة ومخالفة بيئية لأصحاب الخيول فى حملة بمدينة الأقصر (3)