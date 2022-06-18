تجنب زيوت الطبخ التى يمكن أن تلحق الضرر بصحتك.. منها زيت الذرة

كتبت إيناس البنا

عندما تطبخ، فإن أحد المكونات المهمة التي تشكل جزءًا من كل وجبة هو الزيت، ربما يكون هذا هو أول شيء تستخدمه لصنع الأطباق، لكن ليست كل زيوت الطهي متساوية، ويجب أن تكون حريصًا بشأن ما تختاره.

لا بد أنك لاحظت وجود الكثير من زيوت الطهي أثناء وجودك في السوبر ماركت، ولكن من المهم اختيار زيت غني بالدهون غير المشبعة، مع ذلك، إليك زيوت الطهي التي يجب عليك تجنبها، وذلك وفقا لموقع " thehealthsite".

زيت الذرة



أول زيت في القائمة هو زيت الذرة، في حين أن هذا الزيت يقدم بعض الفوائد، إلا أن آثاره الجانبية تثقل كاهل فوائده، يمكن أن يؤدي تناول الكثير من زيت الذرة في نظامك الغذائي إلى آثار سلبية ، بما في ذلك السمية وزيادة خطر الإصابة بالسرطان وزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وتهيج المعدة وزيادة الوزن، غالبًا ما يتجنب المستهلكون الذين يبحثون عن زيت نباتي صحي ، زيت الذرة ، حتى عند استخدامه بكميات معتدلة.

ومع ذلك ، إذا كنت ستستخدم هذا الزيت ، فتأكد من أنه زيت ذرة عضوي وغير مكرر ، حيث قد يحتوي على أكثر المواد الكيميائية التي قد تكون مفيدة.

زيت الصويا



زيت فول الصويا هو زيت ينتج من بذور نبات فول الصويا ويستخدم لارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم، وفقًا لبحوث جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، وجدت أن زيت فول الصويا يمكن أن يزيد من فرص الإصابة بالسمنة ومرض السكري، ويؤثر على الحالات العصبية مثل القلق والاكتئاب ومرض الزهايمر.

عند تناوله عن طريق الفم بنسب موجودة في الطعام، يكون زيت فول الصويا آمنًا لمعظم البالغين، لا توجد بيانات صلبة كافية لتوضيح ما إذا كان زيت فول الصويا آمنًا في الجرعات الموجودة في الأدوية.

زيت عباد الشمس



بينما تشير بعض الدراسات إلى أن زيت عباد الشمس يوفر بعض الفوائد لصحة القلب، فقد أظهرت معظم الدراسات أنه يطلق مركبات سامة عند تسخينه إلى درجات حرارة عالية، بعض الأنواع غنية أيضًا بأحماض الأوميجا 6، والتي يمكن أن تسبب التهابًا في الجسم إذا تم تناولها بكميات كبيرة. بشكل عام، من المحتمل أن يكون زيت عباد الشمس آمنًا للاستخدام في تطبيقات الحرارة المنخفضة.

زيت الكانولا



أظهرت العديد من الدراسات أن تضمين زيت الكانولا في نظامك الغذائي يمكن أن يزيد الالتهاب والإجهاد التأكسدي، وجدت دراسة نشرت في مجلة Lipids in Health and Disease أن تناول نظام غذائي بزيت الكانولا قد يقلل من العمر ويزيد من ضغط الدم. يمكن أن يكون لها تأثير على ذاكرتك وصحة قلبك.

زيت نخالة الأرز



عند تناوله باعتدال، يعتبر زيت نخالة الأرز آمنًا لمعظم الأفراد، ومع ذلك ، فإن الاستخدام المفرط لزيت نخالة الأرز يمكن أن يسبب تهيج الأمعاء والغازات وآلام المعدة بسبب زيادة كمية الألياف، ينصح بتجنب زيت نخالة الأرز للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي مثل القرحة المعوية ، والالتصاقات ، والأمراض التي تسبب تضيق الجهاز الهضمي ، وغيرها من الاضطرابات المعوية ، حيث أن الألياف الموجودة في الزيت قد تسد الجهاز الهضمي. يجب تجنب زيت نخالة الأرز أثناء الحمل والرضاعة ، وفقًا لخبراء الصحة ، لأنه قد يضر بصحة الطفل.