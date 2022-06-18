تجديد حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته طن مخدرات في الإسماعيلية 15يومًا

الإسماعيلية – السيد فلاح

قررت نيابة الإسماعيلية تجديد حبس عناصر تشكيل عصابى مكون من 4 أشخاص، تخصص فى الاتجار بالمخدرات، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطهم وعثر بحوزتهم على طن مخدرات.

كانت نجحت الأجهزة الأمنية، تحت إشراف اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، فى ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمخدرات وبحوزتهم كمية كبيرة من المواد المخدرة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ من الخدمات الأمنية المعينة بطريق "الإسماعيلية-السويس الصحراوى" بأنه أثناء مرورهم بالطريق المُشار إليه ومشاهدتهم سيارة ربع نقل حال خروجها من أحد المدقات بالطريق، وقيام مستقليها بالهرب بالمنطقة الصحراوية تاركين السيارة بمحل الواقعة، وبفحص السيارة عُثر بداخلها على هاتفين محمول و4 خزائن آلية مُذخرة بطلقات نارية، كما عُثر بصندوق السيارة على حوالى طن مخدرات.

على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم 4 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة الدقهلية، وأنهم كونوا فيما بينهم تشكيلاً عصابيًا تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة واختبائهم بدائرة قسم شرطة الجنوب ببورسعيد.

وعقب تقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية من قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديرية أمن بورسعيد أمكن ضبط ثلاثة من المتهمين وبحوزتهم طبنجتين وعدد من الطلقات النارية وسيارة ملك أحدهم وعثر بداخلها على لوحتين معدنية مُقلدة.

كما أمكن ضبط المتهم الأخير حال اختبائه بدائرة مركز شرطة القنطرة غرب بالإسماعيلية وأرشد عن مخزن كائن بدائرة مركز شرطة المنزلة بالدقهلية وبتفتيشه عُثر على بندقيتين آليتين وبندقية خرطوش و3 خزائن وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة، و700 كيلو جرام لمخدر البانجو، وبمواجهة المتهمين اعترفوا بما توصلت إليه التحريات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق ثم جددت الحبس 15 يومًا آخرين.