حبس عنصر إجرامى ضبط بحوزته شحنة مخدرات بـ1.7 مليون جنيه فى الإسماعيلية

الإسماعيلية - السيد فلاح

قررت نيابة فايد بمحافظة الإسماعيلية، حبس أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن تم ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات"، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، ومبلغ مالى وهاتف محمول.

كانت قد رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع مديرية أمن الإسماعيلية بقيادة اللواء منصور لاشين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، نشاط أحد العناصر الإجرامية، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، تخصص فى الاتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائه متخذًا من دائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية مسرحًا لمزاولة نشاطه غير المشروع.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى الأمن الوطنى، والأمن العام، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسماعيلية، بإشراف اللواء منصور لاشين، تم استهدافه وأمكن ضبطه حال استقلاله دراجة نارية "بدون لوحات" بدائرة مركز شرطة فايد بالإسماعيلية، وبحوزته 250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى "1٫750٫000 مليون جنيه"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وبالعرض علي النيابة العامة قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.