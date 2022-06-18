بيع 17 صكا سودانيا وبلديا ضمن مشروع صكوك الأضحية بأوقاف الأقصر

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه نجح رجال إدارة أوقاف النمسا ببيع 9 صكوك سودانية، وديوان عام المديرية بيع 5 صك سودانى، وإدارة أوقاف إسنا قامت ببيع 2 صك بلدى، وإدارة أوقاف أصفون 1 صك أضحية، بذلك يكون مجموع ما تم بيعه على مستوى أوقاف الأقصر من صكوك الأضاحي حتى تاريخه 17 من الصكوك، حيث أنه من بين مفردات دور الأوقاف، ما قامت به الوزارة من الإعلان عن بدء بيع صكوك الأضاحي على مستوى الجمهورية، وإمتداداً لهذا الدور الرائد.

ويقول الشيخ سيد محمد عبد الدايم وكيل أوقاف الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أن صكوك الأضحية متوفرة فى 11 منفذا متنوعا، وهى ما يلي: (ديوان مديرية أوقاف الأقصر ورقم الهاتف 01097143996 - ادارة أوقاف بندر الأقصر رقم الهاتف 01026886365 - إدارة أوقاف البياضية رقم الهاتف 01060290585 - إدارة أوقاف القرنة رقم الهاتف 01004824278 - إدارة أوقاف الطود رقم الهاتف 01100848629 - إدارة أوقاف الزينية رقم الهاتف 01002946330 - إدارة أوقاف إسنا رقم الهاتف 01066322460 - إدارة أوقاف أرمنت رقم الهاتف 01225386479 - إدارة أوقاف حاجر كومير رقم الهاتف 01123399266 - إدارة أوقاف النمسا رقم الهاتف 01118637224 - إدارة أوقاف أصفون رقم الهاتف 01117397799)، كما يمكن للمتبرعين الراغبين في الشراء ارسال رسالة نصية لطلب شراء صك على رقم الواتس اب التالي 01062356548.