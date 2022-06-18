اليوم السابع
Ads
السبت، 18 يونيو 2022 08:02 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

بالدرجات.. تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى فى كفر الشيخ

السبت، 18 يونيو 2022 07:04 م
بالدرجات.. تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى فى كفر الشيخ محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ درجات القبول بالتعليم الفنى، "تجارى، فندقى، زراعى، صناعي"، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى، ومتابعة المهندس محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، درجات القبول بالتعليم الفني.

 

 قال محافظ كفر الشيخ القبول بالتعليم التجارى نظام الثلاث سنوات 140 درجة للبنين أو البنات، والتعليم الفندقى مدرسة سيدى غازى الثانوية الفندقية 215 درجة "للبنين والبنات "، وبيلا الثانوية الفندقية 240 درجة للبنين والبنات، وكفر الشيخ الثانوية الفندقية المتقدمة 240 درجة،" بنين وبنات".

 

أما التعليم الصناعى مدرسة الشهيد خالد السواحلى الفنية المتقدمة " 200 درجة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية وكفر الشيخ المعمارية العسكرية ودسوق الصناعية العسكرية وبلطيم الصناعية العسكرية وسيدى سالم الصناعية العسكرية ومصنع السكر الصناعية ومنية المرشد الصناعية 200 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة فوه الصناعية بنين 185 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين 220 درجة.

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ، مدرسة الحامول الصناعية العسكرية بنين درجة القبول 205 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة قلين 220 درجة للبنين, 260 درجة للبنات، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات ودسوق الصناعية بنات، والشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران بنات وفوه الصناعية النسيجية بنات 235 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنات 215 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات وسنهور الصناعية بنات وبيلا الصناعية بنات 180درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، والخدمات للمدارس الصناعية 140 درجة للبنين والبنات.

 

أما التعليم الزراعى، مدرسة كوم دميس الزراعية 180 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة فوه الزراعية 190 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة قلين الزراعية ودسوق الزراعية وبيلا الزراعية 200درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة كفر الشيخ الزراعية 205 للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة العمار الزراعية 210 درجة للبنين والبنات، ومدرسة كوم الحجر الزراعية 220 للبنين والبنات، والخدمات للمدارس الزراعية 140, ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات وقلين الصناعية بنات 180 درجة، مهنة الملابس وأن يجتاز الاختبار الشخصى الذى تعقده المدرسة والمصنع، ومدرسة بيلا الصناعية بنات 150 درجة، مهنة الملابس وأن يجتاز الاختبار الشخصى الذى تعقده المدرسة.


تنسيق الدبلومات الفني

تنسيق الشهادة الإعدادية

أخبار الثانوية العامة الآن

تسجيل دخول بوابة الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022

نماذج امتحانات الثانوية العامة 2022

نماذج امتحانات الثانويه العامه

2022جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمي علوم

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 علمى رياضه

جدول امتحانات الثانويه العامه 2022 ادبى

جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 علمي

جدول امتحانات الثانوية العامة ادبي 2022

مواد الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022

توزيع درجات الثانوية العامة 2022 ادبي

هل امتحانات الثانوية العامة أوبن بوك 2022

الثانوية العامة

الثانويه العامه

امتحانات الثانوية العامة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة