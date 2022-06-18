بالدرجات.. تنسيق القبول بمدارس التعليم الفنى فى كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

اعتمد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ درجات القبول بالتعليم الفنى، "تجارى، فندقى، زراعى، صناعي"، بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم الفنى، ومتابعة المهندس محمد السبكى، مدير عام التعليم الفنى، درجات القبول بالتعليم الفني.

قال محافظ كفر الشيخ القبول بالتعليم التجارى نظام الثلاث سنوات 140 درجة للبنين أو البنات، والتعليم الفندقى مدرسة سيدى غازى الثانوية الفندقية 215 درجة "للبنين والبنات "، وبيلا الثانوية الفندقية 240 درجة للبنين والبنات، وكفر الشيخ الثانوية الفندقية المتقدمة 240 درجة،" بنين وبنات".

أما التعليم الصناعى مدرسة الشهيد خالد السواحلى الفنية المتقدمة " 200 درجة، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية العسكرية وكفر الشيخ المعمارية العسكرية ودسوق الصناعية العسكرية وبلطيم الصناعية العسكرية وسيدى سالم الصناعية العسكرية ومصنع السكر الصناعية ومنية المرشد الصناعية 200 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة فوه الصناعية بنين 185 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة بيلا الصناعية العسكرية بنين 220 درجة.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، مدرسة الحامول الصناعية العسكرية بنين درجة القبول 205 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة قلين 220 درجة للبنين, 260 درجة للبنات، ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات ودسوق الصناعية بنات، والشهيد محمد رضا الصناعية بالزعفران بنات وفوه الصناعية النسيجية بنات 235 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة الضبعة الصناعية بنات 215 درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة إصلاح شالما الصناعية بنات وسنهور الصناعية بنات وبيلا الصناعية بنات 180درجة بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، والخدمات للمدارس الصناعية 140 درجة للبنين والبنات.

أما التعليم الزراعى، مدرسة كوم دميس الزراعية 180 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة فوه الزراعية 190 درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة قلين الزراعية ودسوق الزراعية وبيلا الزراعية 200درجة للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة كفر الشيخ الزراعية 205 للبنين والبنات بشرط عدم التحويل منها طوال مدة الدراسة، ومدرسة العمار الزراعية 210 درجة للبنين والبنات، ومدرسة كوم الحجر الزراعية 220 للبنين والبنات، والخدمات للمدارس الزراعية 140, ومدرسة كفر الشيخ الصناعية بنات وقلين الصناعية بنات 180 درجة، مهنة الملابس وأن يجتاز الاختبار الشخصى الذى تعقده المدرسة والمصنع، ومدرسة بيلا الصناعية بنات 150 درجة، مهنة الملابس وأن يجتاز الاختبار الشخصى الذى تعقده المدرسة.