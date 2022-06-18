اليوم السابع
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باشاغا: تصدير النفط من منطقة الهلال ممكن ولكن بشرط

السبت، 18 يونيو 2022 05:00 ص
باشاغا: تصدير النفط من منطقة الهلال ممكن ولكن بشرط رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب فتحى باشاغا
وكالات

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صرح رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، بأن إعادة تصدير النفط من منطقة الهلال ممكنة.

وقال باشاغا، إن "سكان الحقول والهلال النفطي لن يمانعوا في إعادة تصديرالنفط، فورتسلم حكومتنا الميزانية وتوزيعها بشكل عادل وفق ما ذكرناه في الميزانية".

وأشار إلى أن "الإغلاق الجزئي للمنشآت النفطية جاء نتيجة غضب أهالي الهلال النفطي وحقول النفط عندما رأوا انتهاء صلاحية الحكومة في طرابلس".

وأكد أنه واثق من محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وقال: "هل أعتقد أن الكبير سيمنع أو يرفض ميزانية تم تصنيفها وخصصت أموالا من خلال بنود ميزانية محددة وتشمل كل القطاعات الليبية وتؤثر على حياة كل الليبيين؟ .. لا أعتقد ذلك".


الهلال الليبى

ليبيا

فتحى باغاشا

اخبار لبيا

نفط ليبيا



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